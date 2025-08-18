मसूरिया में भोमियाजी के थान में तोड़फोड़, ग्रामीणों में रोष

जैसलमेर जिले के सम थाना क्षेत्र के मसूरिया गांव में भोमियाजी के थान में मूर्ति तोड़े जाने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने जब वहां खंडित अवस्था में मूर्ति को देखा तो रोष व्याप्त हो गया। इसके पास ही एक और थान में माधुसिंहजी सोढ़ा भोमिया की मूर्ति के साथ भी बदसलूकी की गई। ग्रामीणों की सूचना पर सम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सुरजाराम ने बताया कि सूचना पर मौका मुआयना किया गया है। इस संबंध में जांच जारी है। मसूरिया में भोमियाजी की मूर्ति को तोड़ा गया है, जबकि एक अन्य भोमियाजी की मूर्ति के साथ बदलसलूकी की गई है। इस घटना पर ग्रामीणों ने गुस्सा जताते हुए पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलवाने की मांग की। ग्रामीणों के एकत्रित होने के बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की।