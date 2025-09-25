Road Accident: पोकरण में भीषण हादसा, कैंपर की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़े, तीन की दर्दनाक मौत

ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंपर गाड़ी सड़क से उतरकर खेत में पलट गई। वहीं बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीनों शव क्षत विक्षत हो चुके थे। बताया जा रहा है कि मृतक अपने रिश्तेदारों के घर मिलने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मोटर साइकिल और कैंपर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।