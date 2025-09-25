Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Road Accident: पोकरण में भीषण हादसा, कैंपर की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़े, तीन की दर्दनाक मौत

Road Accident in Pokhran: ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंपर गाड़ी सड़क से उतरकर खेत में पलट गई। वहीं बाइक के भी परखच्चे उड़ गए।

जैसलमेर

Rakesh Mishra

Sep 25, 2025

road accident in Pokhran
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- पत्रिका

पोकरण। राजस्थान के पोकरण में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बाइक और कैंपर की भीषण भिड़ंत में तीन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा भणियाणा के पास सरदार सिंह ढाणी के करीब हुआ। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

मौके पर ही मौत

सूचना मिलने पर भणियाणा पुलिस एएसआई रुगपुरी मौके पर पहुंचे। वहीं 108 एंबुलेंस को भी तुरंत सूचित किया गया। बता दें कि बाइक पर बालोतरा निवासी भाऊ नाथ, भंवरी देवी और पिंकी सवार थी। भीषण हादसे के बाद तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार दोपहर को सरदार सिंह ढाणी के करीब जोरदार आवाज सुनाई दी। मौके पर जाकर देखा तो कैंपर और मोटर साइकिल की भीषण टक्कर हुई थी।

भीषण थी टक्कर

ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंपर गाड़ी सड़क से उतरकर खेत में पलट गई। वहीं बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीनों शव क्षत विक्षत हो चुके थे। बताया जा रहा है कि मृतक अपने रिश्तेदारों के घर मिलने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मोटर साइकिल और कैंपर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

25 Sept 2025 05:22 pm

