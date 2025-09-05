कार की चपेट में आई बाइक, तीन घायल.. जैसलमेर रैफर

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में शुक्रवार को एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बाइक पर सवार तीन जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां पर तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया गया। सूचना मिलने पर मोहनगढ पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों के बयान लिए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार छ: ढाणी के पास एक कार ने बाईक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार आम्बाराम (40), नरपत (22) व श्रवण उम्र (24) घायल हो गए। जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रैफर किया गया।
पोकरण क्षेत्र के गोमट गांव के पास एक कार व टैम्पो में हुई भिड़ंत में तीन जने घायल हो गए। एक कार में सवार रामदेवरा निवासी भंवरसिंह पुत्र भोमसिंह पोकरण से रामदेवरा जा रहा था। इस दौरान गोमट गांव के गड़ीसर तालाब के पास सामने से आ रहे टैम्पो से भिड़ंत हो गई। जिससे कार सवार भंवरसिंह, टैम्पो सवार महाराष्ट्र निवासी सागर पुत्र मदन, आकाश पुत्र लक्ष्मण घायल हो गए। घायलों को पोकरण अस्पताल लाया गया। यहां उनका उपचार चल रहा है।