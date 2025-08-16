अमर सागर क्षेत्र की घटना: जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 3 घायल

जैसलमेर जिला मुख्यालय के सबसे करीबी गांव अमरसागर क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक जने की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। गत शुक्रवार रात को अमरसागर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। लाठी-पत्थरों से हुए इस झगड़े में एक व्यक्ति के सिर पर गम्भीर चोट आने से उसकी मौत हो गई जबकि 3 अन्य जने घायल हो गए। जिनका उपचार जवाहिर चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचने पर वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर एएसपी कैलाशदान जुगतावर और सिटी सीओ रूपसिंह इंदा मय जाब्ता भी अस्पताल पहुंचे। इस संघर्ष में भोजराज माली (45) पुत्र खेताराम की मौत हो गई। उसके भतीजे के सिर पर भी चोट आई है, दूसरे पक्ष के दो जने भी घायल हुए। सिटी सीओ इंदा ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवाजनों को सौंप दिया। जिन्होंने बाद में शव का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसर गत शुक्रवार रात करीब 8 बजे के बाद अमरसागर गांव में एक सरकारी जमीन पर भोजराज पुत्र खेताराम का कब्जा था। वहां पास में नरेंद्र कुमार पंवार ने पत्थर डलवा दिए। जिसकी जानकारी मिलने पर भोजराज मौके पर गया और वहां विवाद हो गया। विवाद की जानकारी मिलने पर भोजराज का भतीजा जितेन्द्र परमार भी वहां पहुंच गया। मौके पर पत्थरों व लाठियों आदि से खूनी संघर्ष हो गया। इसमें भोजराज के सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। उसके भतीजे जितेन्द्र के भी सिर में चोट आई। वहीं नरेंद्र, दीपक आदि के भी चोट लगी। लोग निजी गाडिय़ों में लेकर सभी को जवाहिर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने भोजराज को मृत घोषित कर दिया। शहर कोतवाल प्रेमदान रतनू ने बताया कि पुलिस की ओर से शनिवार को मौका मुआयना किया गया है।