जैसलमेर में जमीन विवाद पर खूनी संघर्ष, अमरसागर गांव में 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल



पुलिस के अनुसार, रात करीब आठ बजे अमरसागर में सरकारी जमीन पर भोजराज पुत्र खेताराम का कब्जा था। उसी जमीन पर नरेंद्र कुमार पंवार की ओर से पत्थर डलवाए जा रहे थे। जानकारी मिलने पर भोजराज का भतीजा जितेंद्र परमार भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद पत्थर और लाठियों से हमला हो गया।