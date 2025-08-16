पोकरण: परमाणु धमाकों से लेकर अग्नि परीक्षणों तक, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फायरिंग रेंज की कहानी



-रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग व उसके अत्याधुनिक वर्जन

-ब्रह्मोस मिसाइल-2, जिसका लक्ष्य 58 किलोमीटर दूर था

-एम 777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स तोप, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट फायर

-टी-90 भीष्म टैंक

-वायुसेना की ओर से वायुशक्ति युद्धाभ्यास के तहत फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट की ताकत का परीक्षण

-अर्जुन टैंक के अपग्रेड वर्जन

-पिनाक, स्मच्र, होविट्जर्स, धनुष, आकाश जैसे युद्धक हथियार

-वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल

-पिनाका एमके-1 के साथ स्वदेशी मिसाइल नाग