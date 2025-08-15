Independence Day: सीमा से सटे जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे मनाया गया आजादी का जश्न, उमड़ा जनसैलाब



इसके बाद ग्राम पंचायत लाठी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। सरपंच महेंद्र चावला ने कहा कि ग्राम पंचायत हमेशा शिक्षा, खेल और सामुदायिक विकास के कार्यों में सहयोग करती रहेगी।