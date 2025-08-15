Independence Day: सीमा से सटे जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे मनाया गया आजादी का जश्न, उमड़ा जनसैलाब

जैसलमेर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी में ध्वजारोहण कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के मनाया गया। ध्वजारोहण समारोह में संस्था प्रधान आंबाराम विश्नोई, लाठी सरपंच महेंद्र चावला, ग्राम विकास अधिकारी रेणुका गोदारा, लाठी थाना अधिकारी राजेंद्र खदाव, विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जमालदीन और उप सरपंच भारस खान समाजसेवी जेठू सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की गूंज ने पूरे विद्यालय परिसर को देशभक्ति की भावना से भर दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, कविताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा।
इसके बाद ग्राम पंचायत लाठी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। सरपंच महेंद्र चावला ने कहा कि ग्राम पंचायत हमेशा शिक्षा, खेल और सामुदायिक विकास के कार्यों में सहयोग करती रहेगी।
मोहनगढ़ में स्वतंत्रता दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के मिनी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 128 ईटीएफ के कमान अधिकारी कर्नल मोहन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। कर्नल मोहन सिंह राठौड़ के आतिथ्य में ध्वजारोहण किया गया।
परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड पीटी की प्रस्तुति दी गई। पंचायत समिति मोहनगढ़ की प्रधान कृष्ण चौधरी, ग्राम पंचायत मोहनगढ़ की सरपंच रुकमा कंवर, थाना अधिकारी नाथू सिंह, सीबीईओ उदाराम बिश्नोई, पीईईओ रमनलाल मीणा आदि मौजूद रहे। बालिकाओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं, ईटीएफ द्वारा उपस्थित जनसमूह को पौधों का वितरण किया गया।
रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि दर्शन करने के लिए लगी कतार शुक्रवार को करीब 2 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। नोखा चौराहा पर श्रद्धालुओं के लिए छाया और पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जिम्मेदारों ने कड़ी धूप और भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया।
रामदेवरा में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण मुख्य अतिथि रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर ने किया। राष्ट्रीय पर्व पर विभिन्न विद्यालय के दारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड पीटी की प्रस्तुति दी गई। व्यापार संघ अध्यक्ष आशू सिंह तंवर, उप सरपंच खीव सिंह तंवर, राव भोम सिंह तंवर आदि मौजूद रहे। बालिकाओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं, विद्यालय प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इसी तरह से स्थानीय विद्यालय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक गुमानाराम कुमावत, दौलत सिंह तंवर तथा विशिष्ट अतिथि ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम सोलंकी एवं सचिव ग्राम पंचायत रामदेवरा आंबाराम कुमावत मौजूद रहे।
इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा पीटी परेड एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय की चयनित छात्राओं ने उपखंड स्तर पर संस्कृत गीत पर प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान अजय सिंह यादव ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए शहीदों के बलिदान को याद किया।
भामाशाह दौलत सिंह तंवर द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर SMC अध्यक्ष सुजान सिंह तंवर, सांगाराम कुमावत, कोजाराम सुथार, प्राध्यापक विजेंद्र कुमार सवाई सिंह तंवर, धन्नालाल मीणा, कौशल्या, लाभूराम, बोदूराम, चेतनराम एवं मुकेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन हुकम सिंह सोढा ने किया।