Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Independence Day: सीमा से सटे जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे मनाया गया आजादी का जश्न, उमड़ा जनसैलाब

जैसलमेर जिले के लाठी, मोहनगढ़ और रामदेवरा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मोहनगढ़ में पौध वितरण, रामदेवरा में श्रद्धालुओं की लंबी कतार, लाठी में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं का सम्मान किया गया।

जैसलमेर

Arvind Rao

Aug 15, 2025

Independence Day
Independence Day (Patrika Photo)

जैसलमेर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी में ध्वजारोहण कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के मनाया गया। ध्वजारोहण समारोह में संस्था प्रधान आंबाराम विश्नोई, लाठी सरपंच महेंद्र चावला, ग्राम विकास अधिकारी रेणुका गोदारा, लाठी थाना अधिकारी राजेंद्र खदाव, विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जमालदीन और उप सरपंच भारस खान समाजसेवी जेठू सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया।


ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की गूंज ने पूरे विद्यालय परिसर को देशभक्ति की भावना से भर दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, कविताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा।

ये भी पढ़ें

स्वतंत्रता दिवस समारोह में वन मंत्री के सामने रो पड़ी शहीद की वीरांगना….जानें क्या कुछ कहा ?
अलवर
Minister Sanjay Sharma


सम्मान समारोह आयोजित


इसके बाद ग्राम पंचायत लाठी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। सरपंच महेंद्र चावला ने कहा कि ग्राम पंचायत हमेशा शिक्षा, खेल और सामुदायिक विकास के कार्यों में सहयोग करती रहेगी।


मोहनगढ़ में हर्ष-उल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस


मोहनगढ़ में स्वतंत्रता दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के मिनी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 128 ईटीएफ के कमान अधिकारी कर्नल मोहन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। कर्नल मोहन सिंह राठौड़ के आतिथ्य में ध्वजारोहण किया गया।


परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड पीटी की प्रस्तुति दी गई। पंचायत समिति मोहनगढ़ की प्रधान कृष्ण चौधरी, ग्राम पंचायत मोहनगढ़ की सरपंच रुकमा कंवर, थाना अधिकारी नाथू सिंह, सीबीईओ उदाराम बिश्नोई, पीईईओ रमनलाल मीणा आदि मौजूद रहे। बालिकाओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं, ईटीएफ द्वारा उपस्थित जनसमूह को पौधों का वितरण किया गया।


भीषण गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालुओ की कतारों में अग्नि परीक्षा


रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि दर्शन करने के लिए लगी कतार शुक्रवार को करीब 2 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। नोखा चौराहा पर श्रद्धालुओं के लिए छाया और पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जिम्मेदारों ने कड़ी धूप और भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया।


रामदेवरा में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण मुख्य अतिथि रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर ने किया। राष्ट्रीय पर्व पर विभिन्न विद्यालय के दारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।


रामदेवरा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर उपस्थित रहे। रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर के आतिथ्य में ध्वजारोहण किया गया।


परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड पीटी की प्रस्तुति दी गई। व्यापार संघ अध्यक्ष आशू सिंह तंवर, उप सरपंच खीव सिंह तंवर, राव भोम सिंह तंवर आदि मौजूद रहे। बालिकाओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं, विद्यालय प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।


इसी तरह से स्थानीय विद्यालय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक गुमानाराम कुमावत, दौलत सिंह तंवर तथा विशिष्ट अतिथि ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम सोलंकी एवं सचिव ग्राम पंचायत रामदेवरा आंबाराम कुमावत मौजूद रहे।


इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा पीटी परेड एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय की चयनित छात्राओं ने उपखंड स्तर पर संस्कृत गीत पर प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान अजय सिंह यादव ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए शहीदों के बलिदान को याद किया।


भामाशाह दौलत सिंह तंवर द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर SMC अध्यक्ष सुजान सिंह तंवर, सांगाराम कुमावत, कोजाराम सुथार, प्राध्यापक विजेंद्र कुमार सवाई सिंह तंवर, धन्नालाल मीणा, कौशल्या, लाभूराम, बोदूराम, चेतनराम एवं मुकेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन हुकम सिंह सोढा ने किया।

ये भी पढ़ें

Independence Day: सीएम भजनलाल ने जोधपुर में किया ध्वजारोहण, बोले- 5 साल में देंगे 10 लाख नौकरी
जोधपुर
Chief Minister Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Independence Day: सीमा से सटे जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे मनाया गया आजादी का जश्न, उमड़ा जनसैलाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.