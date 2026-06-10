Jaisalmer News Video: दूसरे दिन भी नहीं उठाया शव, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

इधर बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित जवाहिर चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिवारजन और ग्रामीण धरना देकर बैठे रहे। जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी उनसे बातचीत करने पहुंचे और भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। धरना दे रहे ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ म्याजलार थानाधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की ओर से उनकी सुध नहीं ली जा रही है। उनका कहना है कि यह सारा वाकया षडय़ंत्रपूर्वक किया गया है। इसमें पुलिस भी शामिल है। पुलिस ने वाहन जब्त किया, जिसके कारण महावीर सिंह मोटरसाइकिल से गांव जाने को विवश हुआ और उसके पिता गोरधनसिंह बस से गांव गए। रास्ते में आरोपियों ने महावीर सिंह पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि गत मंगलवार को महावीर सिंह अपने साथी भोपाल सिंह के साथ जैसलमेर से मोटरसाइकिल से गांव जा रहा था। भोपाल ङ्क्षसह ने बताया कि आसलोई से आगे निकलने पर पीछे से 3 कैम्पर गाडिय़ां आई। उन्होंने बाइक को टक्कर मारी, जिससे वे दोनों सडक़ पर गिर गए। भोपालङ्क्षसह ने बताया कि उसे गाड़ी में डाल कर दव फांटा ले जाकर छोड़ा और मोबाइल छीन लिया तथा कहा कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। वहीं महावीर सिंह के साथ लाठी-डंडों आदि से मारपीट की गई। बदमाशों ने महावीर के साथ मारपीट करने के बाद उसे गाड़ी में डाल दिया और बाद में सोडा गांव के पास सडक़ किनारे पटक दिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्वरूप सिंह ने बताया कि महावीर गंभीर हालत में सडक़ पर पड़ा था और तड़पते हुए पानी मांग रहा था। ग्रामीणों ने घायल महावीर सिंह को अपने वाहन से जैसलमेर अस्पताल पहुंचाया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और अन्य ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। महावीर के पिता गोरधनसिंह ने हमीर सिंह और अन्य करीब 15 जनों पर महावीरसिंह की हत्या करने का आरोप लगाया है।