जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच लाठी-भाटा जंग, महिला सहित 6 घायल, 1 जोधपुर रेफर

ऐसे में दोनों के बीच आए दिन सीमा को लेकर झगड़े होते रहते है। सोमवार को दोपहर 2 बजे खेत की जमीन पर आपस में विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों में लाठी-भाठा जंग हो गई। आपस में चले लाठी व पत्थरों से मेगाराम पुत्र दमाराम, जगदीश पुत्र मेगाराम, ताराराम पुत्र दमाराम, पूंजाराम पुत्र नारायणराम, तुलछाराम पुत्र चूनाराम व बाबूदेवी पत्नी देवीलाल को चोटें लगी।