चतुर्थ श्रेणी भर्ती: स्नातकोत्तर युवा भी सरकारी नौकरी की दौड़ में

करीब 17 परीक्षा केन्द्रों पर लगातार 3 दिन तक चली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा ने स्वर्णनगरी का चेहरा बदल दिया। सुबह से ही शहर की सडक़ों पर भीड़ का आलम था। परीक्षा केंद्रों की ओर बढ़ते अभ्यर्थियों का सैलाब देखकर साफ झलक रहा था कि सरकारी नौकरी की चाहत ने युवाओं को किसी भी स्तर की परीक्षा में बैठने पर मजबूर कर दिया है। स्नातकोत्तर, नेट-सेट उत्तीर्ण और यहां तक की आरएएस की तैयारी कर रहे युवा भी कतार में खड़े नजर आए। जिले में इस परीक्षा के लिए 22 हजार से अधिक पंजीकरण हुए। उपस्थिति 87 से 88 प्रतिशत तक दर्ज की गई। शहर में बाड़मेर रोड, गांधी कॉलोनी, सुथार पाड़ा और इंदिरा कॉलोनी स्थित परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही भीड़ लगी रही। कहीं अभ्यर्थी किताबें पलटते दिखे तो कहीं परिवारजन उन्हें हिम्मत बंधाते नजर आए। बाड़मेर रोड केंद्र के बाहर लडक़े-लड़कियों की लंबी लाइन थी तो गांधी कॉलोनी केंद्र पर भी महिला अभ्यर्थी की संख्या भी अधिक नजर आई। अन्य परीक्षा केन्द्रों की तरह सुथार पाड़ा और इंदिरा कॉलोनी केंद्रों पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रही। हनुमान चौराह और गोपा चौक में सुबह-सुबह उमड़ी भीड़ में युवा कहीं हंसते-ठिठोली करते नजर आए तो कहीं तनाव से चुपचाप खड़े रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केन्द्र से लौट रहे अभ्यर्थियों के चेहरों पर थकान और उम्मीद का मिश्रण साफ झलक रहा था।