कंपनी के अधिकारियों ने दिलाया भरोसा… वार्ता में बनी सहमति, दूसरे दिन धरना समाप्त

सांकड़ा क्षेत्र के भिणाजपुरा गांव के पास सोलर प्लांट के मुख्य द्वार के पास सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत और एक युवक घायल होने के बाद विभिन्न मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना बुधवार को दूसरे दिन समाप्त हुआ। भिणाजपुरा-खेलाणा गांव में स्थित रिन्यू पॉवर सोलर प्लांट में कार्यरत बाड़मेर जिले के शिव थानाक्षेत्र के आरंग निवासी रमेशदान (28) पुत्र लखदान व चोचरा निवासी कोजराजसिंह उर्फ सगतसिंह (27) पुत्र कानसिंह सोमवार रात काम से छुट्टी होने के बाद बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। प्लांट से बाहर निकलने के बाद करीब 200 मीटर की दूरी पर किसी वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल फलसूंड के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने रमेशदान को मृत घोषित कर दिया। जबकि कोजराजसिंह को जोधपुर रैफर कर दिया। युवक की मौत के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिवारजन प्लांट के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए एवं विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया।