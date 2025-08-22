जैसलमेर में कंप्यूटर शिक्षा ठप, डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा

डिजिटल इंडिया की गूंज पूरे देश में है, लेकिन सरहदी जैसलमेर जिले के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। शिक्षा विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि जिले में 103 कंप्यूटर अनुदेशक पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 41 कार्यरत हैं। यानी 62 प्रतिशत पद रिक्त हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा कागज़ों तक सीमित है। जिले के फतेहगढ़, सम, भणियाना और मोहनगढ़ जैसे दुर्गम ब्लॉक्स में हालात और गंभीर हैं। कई विद्यालयों में आधुनिक कंप्यूटर लैब तो मौजूद हैं, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे महज़ उपकरण देखकर लौट जाते हैं। तकनीकी शिक्षा की यह कमी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की नौकरियों में पीछे धकेल रही है। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में यह स्थिति बच्चों के सपनों पर सीधा आघात है।