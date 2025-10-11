दीपावली पर साइबर ठग सक्रिय, ऑनलाइन खरीदारी में जरा सी चूक पड़ सकती है भारी

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में बाजारों में रौनक और ऑनलाइन खरीदारी दोनों बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में साइबर अपराधियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। ऐसे में नकली वेबसाइट, फर्जी ऐप और आकर्षक ऑफर्स उपभोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। गौरतलब है कि दीपावली की सीजन में लोग तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधी फर्जी डिस्काउंट, नकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्कैम लिंक का इस्तेमाल करने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा की समझ न होने से बड़ी संख्या में लोग अपने बैंक और कार्ड डेटा खो बैठते हैं।
-ऑनलाइन ट्रैफिक में वृद्धि होती है, त्योहारी सीजन में लाखों लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।
-फर्जी ऑफर्स और छूट भी कारण। अत्यधिक छूट और लुभावने ऑफर्स उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।
-नकली ऐप्स और वेबसाइट, इसके कारण कई बार उपभोक्ता अनजाने में नकली प्लेटफॉर्म से लेनदेन कर बैठते हैं।
-अनजान लिंक और ईमेल से खतरा। सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से साइबर अपराधी डेटा चोरी कर सकते हैं।
-सिर्फ अधिकृत वेबसाइट और ऐप का उपयोग करने की जरूरत।
-लुभावने ऑफर्स से सतर्क रहें - अत्यधिक छूट वाली डील्स अक्सर धोखाधड़ी का हिस्सा होती हैं।
यह समझने की जरूरत है कि तेज और आकर्षक ऑनलाइन ऑफर्स हमेशा सुरक्षित नहीं होते। सतर्क रहना और तकनीकी समझ बढ़ाना सबसे बड़ा बचाव है। ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी जरूरी है। अधिकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। बैंक स्टेटमेंट और पासवर्ड सुरक्षा सुनिश्चित करें। कैश ऑन डिलीवरी अपनाएँ और फर्जी ऑफर्स से बचें।
-अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर
