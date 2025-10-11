Patrika LogoSwitch to English

दीपावली पर साइबर ठग सक्रिय, ऑनलाइन खरीदारी में जरा सी चूक पड़ सकती है भारी

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में बाजारों में रौनक और ऑनलाइन खरीदारी दोनों बढ़ गई है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 11, 2025

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में बाजारों में रौनक और ऑनलाइन खरीदारी दोनों बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में साइबर अपराधियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। ऐसे में नकली वेबसाइट, फर्जी ऐप और आकर्षक ऑफर्स उपभोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। गौरतलब है कि दीपावली की सीजन में लोग तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधी फर्जी डिस्काउंट, नकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्कैम लिंक का इस्तेमाल करने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा की समझ न होने से बड़ी संख्या में लोग अपने बैंक और कार्ड डेटा खो बैठते हैं।

दीपावली में साइबर ठगी का खतरा क्यों -

-ऑनलाइन ट्रैफिक में वृद्धि होती है, त्योहारी सीजन में लाखों लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।
-फर्जी ऑफर्स और छूट भी कारण। अत्यधिक छूट और लुभावने ऑफर्स उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।

-नकली ऐप्स और वेबसाइट, इसके कारण कई बार उपभोक्ता अनजाने में नकली प्लेटफॉर्म से लेनदेन कर बैठते हैं।
-अनजान लिंक और ईमेल से खतरा। सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से साइबर अपराधी डेटा चोरी कर सकते हैं।

सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी के 10 मुख्य उपाय

-सिर्फ अधिकृत वेबसाइट और ऐप का उपयोग करने की जरूरत।
-लुभावने ऑफर्स से सतर्क रहें - अत्यधिक छूट वाली डील्स अक्सर धोखाधड़ी का हिस्सा होती हैं।

  • अनजान लिंक पर क्लिक न करें - सोशल मीडिया और ईमेल लिंक की पुष्टि करें।-सार्वजनिक वाई-फाई से बचें - सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा चोरी का खतरा रहता है।-मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाएं - अकाउंट सुरक्षा बढ़ाने के लिए।-कैश ऑन डिलीवरी को प्राथमिकता दें - जब तक वेबसाइट विश्वसनीय न हो, ऑनलाइन भुगतान से बचें।-बैंक और कार्ड स्टेटमेंट नियमित जांचें - किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करें।-फर्जी कॉल और मैसेज से सतर्क रहें - आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया.. जैसी कॉल्स को नजरअंदाज करें।-साइबर हेल्पलाइन और पोर्टल की जानकारी रखें - शिकायत दर्ज कराने के लिए इनका उपयोग करें।बच्चों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, क्यों कि गेम्स और ऐप्स के माध्यम से फंसने का खतरा होता है।पुलिस चला रही साइबर जागरुकता अभियानपुलिस की ओर से दीपावली से पहले साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों व स्थानीय बाश्ंिादों को सतर्क किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जागरूकता संदेश साझा किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि समय पर शिकायत दर्ज करने से अपराधियों को पकडऩा आसान हो जाता है और अन्य उपभोक्ताओं को भी खतरे से बचाया जा सकता है।

सतर्क रहने और तकनीकी समझ बढ़ाना जरूरी

यह समझने की जरूरत है कि तेज और आकर्षक ऑनलाइन ऑफर्स हमेशा सुरक्षित नहीं होते। सतर्क रहना और तकनीकी समझ बढ़ाना सबसे बड़ा बचाव है। ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी जरूरी है। अधिकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। बैंक स्टेटमेंट और पासवर्ड सुरक्षा सुनिश्चित करें। कैश ऑन डिलीवरी अपनाएँ और फर्जी ऑफर्स से बचें।
-अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

