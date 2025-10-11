दीपावली पर साइबर ठग सक्रिय, ऑनलाइन खरीदारी में जरा सी चूक पड़ सकती है भारी

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में बाजारों में रौनक और ऑनलाइन खरीदारी दोनों बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में साइबर अपराधियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। ऐसे में नकली वेबसाइट, फर्जी ऐप और आकर्षक ऑफर्स उपभोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। गौरतलब है कि दीपावली की सीजन में लोग तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधी फर्जी डिस्काउंट, नकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्कैम लिंक का इस्तेमाल करने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा की समझ न होने से बड़ी संख्या में लोग अपने बैंक और कार्ड डेटा खो बैठते हैं।