रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री का सेना के उच्चाधिकारियों के साथ सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने स्वागत किया। विधायक भाटी ने रक्षा मंत्री का शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन किया। वहां से रक्षा मंत्री का काफिला जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचा। सैन्य स्टेशन में स्थापित वार म्यूजियम में राजनाथ सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नए शौर्य पार्क के बारे में आवश्यक जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने उनसे इस संबंध में सवाल-जवाब भी किए। सिंह ने वार म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया।