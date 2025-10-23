Patrika LogoSwitch to English

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री का सेना के उच्चाधिकारियों ने स्वागत किया। वहां से रक्षा मंत्री जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचे।

जैसलमेर

kamlesh sharma

Oct 23, 2025

Rajnath Singh in jaisalmer

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री का सेना के उच्चाधिकारियों के साथ सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने स्वागत किया। विधायक भाटी ने रक्षा मंत्री का शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन किया। वहां से रक्षा मंत्री का काफिला जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचा। सैन्य स्टेशन में स्थापित वार म्यूजियम में राजनाथ सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नए शौर्य पार्क के बारे में आवश्यक जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने उनसे इस संबंध में सवाल-जवाब भी किए। सिंह ने वार म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया।

लाइट एंड साउंड शो देखा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का सजीव चित्रण किया गया है। दमदार आवाज में कमेंट्री की गई है। जिसमें पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ थोपे गए 1965 और 1971 के युद्धों की भी जानकारी दी गई और बताया गया कि दोनों अवसरों पर भारतीय सेनाओं ने अपूर्व साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दी। शो में जैसलमेर के लोंगेवाला में 1971 में पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने की ऐतिहासिक युद्धक घटना का जिक्र किया गया है। उन्होंने वार म्यूजियम में स्थित लोंगेवाला हॉल का भी अवलोकन किया और लोंगेवाला में लड़ी गई लड़ाई के बारे में दिलचस्पी के साथ जानकारी ली। उन्होंने वहां सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाए।

आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे सम्बोधित

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह रक्षा मंत्री तनोट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां शहीद स्मारक पर देश पर जान न्योछावर करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तनोट मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। तनोट के पश्चात उनका लोंगेवाला जाने का कार्यक्रम है। जहां सिंह देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री के समक्ष सेना की नई ऑपरेशनल क्षमताओं और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। लोंगेवाला से लौट कर रक्षा मंत्री जैसलमेर स्टेशन पर सेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे और सेनाओं के उच्चाधिकारियों को सम्बोधित करेंगे। बताया जाता है कि दोपहर बाद रक्षा मंत्री जैसलमेर से प्रस्थान कर जाएंगे।

किए गए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त

इससे पहले देश के रक्षा मंत्री के जैसलमेर आगमन के अवसर पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। रक्षा मंत्री सडक़ मार्ग से आर्मी स्टेशन तक गए। इसे देखते हुए सेना और पुलिस की तरफ से एयरपोर्ट से आर्मी स्टेशन तक के मार्ग पर यातायात को विशेष प्रबंध किए गए। दर्जनों गाडिय़ों के लवाजमे के साथ रक्षा मंत्री सैन्य स्टेशन परिसर पहुंचे। जहां उच्चाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

Published on:

23 Oct 2025 09:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

