उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीमा क्षेत्र का किया दौरा, तनोट मंदिर में की पूजा-अर्चना

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार को जैसलमेर के भारत-पाक सीमा क्षेत्र का दौरा करते हुए विश्वविख्यात तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई की। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति एवं अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान देश के असली रक्षक हैं। उन्होंने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीएसएफ के उपमहानिरीक्षक योगेन्द्रसिंह राठौड़ ने उनकी अगवानी की और तनोट मंदिर में स्मृति उपहार भेंट किए। दीया कुमारी ने बाद में बीएसएफ जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना एवं इस संवाद को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हर देशवासी को जोडऩे एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इस मौके पर जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और भाजपा नेता विक्रमसिंह नाचना भी उपमुख्यमंत्री के साथ थे।