आंधियां बढ़ा रही ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी, मरुधरा बन रहा हरित ऊर्जा हब

कभी रेत के टीलों, तपती धूप और तेज आंधियों के लिए पहचाना जाने वाला पश्चिमी राजस्थान अब इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के दम पर देश की हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। मरुधरा की तेज हवाएं ऊर्जा उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रही हैं, जबकि प्रचुर सौर विकिरण इस क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त भूभाग बना रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर में विकसित हो रही विशाल सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाएं न केवल राजस्थान की पहचान बदल रही हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास की नई दिशा भी तय कर रही हैं।