7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

आंधियां बढ़ा रही ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी, मरुधरा बन रहा हरित ऊर्जा हब

जैसलमेर और बाड़मेर में विकसित हो रही विशाल सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाएं न केवल राजस्थान की पहचान बदल रही हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास की नई दिशा भी तय कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 07, 2026

jaisalmer wind mils photo

मरुस्थल की आंधियां अब ऊर्जा बनकर राजस्थान की नई पहचान गढ़ रही हैं।

कभी रेत के टीलों, तपती धूप और तेज आंधियों के लिए पहचाना जाने वाला पश्चिमी राजस्थान अब इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के दम पर देश की हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। मरुधरा की तेज हवाएं ऊर्जा उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रही हैं, जबकि प्रचुर सौर विकिरण इस क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त भूभाग बना रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर में विकसित हो रही विशाल सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाएं न केवल राजस्थान की पहचान बदल रही हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास की नई दिशा भी तय कर रही हैं।

घोटारू क्षेत्र में प्रस्तावित लगभग 60 गीगावाट क्षमता का ग्रीन एनर्जी हब इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। इस परियोजना से जुड़े निवेश का आकार करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें विदेशी और घरेलू कंपनियों की सक्रिय भागीदारी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां—सालभर तेज धूप और खुले रेगिस्तानी क्षेत्र—इसे दुनिया के सबसे उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में शामिल करती हैं।

पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा परियोजनाओं की बढ़ती रफ्तार ने निवेश का पूरा नक्शा बदल दिया है।

निवेश का नया भूगोल

-बड़े कॉर्पोरेट समूह सोलर और विंड हाइब्रिड मॉडल पर फोकस कर रहे

-अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही

-ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत हो रहा

-भूमि और मौसम ने क्षेत्र को प्राकृतिक लाभ दिया है

राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्य से सीधा जुड़ाव

भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। पश्चिमी राजस्थान इस लक्ष्य में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभर रहा है।

-4 करोड़ घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की क्षमता

-जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी

-कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद

-ऊर्जा आयात पर दबाव कम

नया ऊर्जा इकोसिस्टम

-ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार

- स्टोरेज और बैटरी सिस्टम की नई तकनीक

-ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाएं

- ऊर्जा आधारित औद्योगिक विकास

बड़ा सवाल यह भी

तेजी से बढ़ते निवेश के बीच चुनौती यह है कि स्थानीय संसाधन, ट्रांसमिशन क्षमता और नीति स्थिरता को समान गति से मजबूत किया जाए या नहीं—यही तय करेगा कि यह ऊर्जा क्रांति कितनी दूर तक जाएगी।

एक्सपर्ट व्यू: निर्यात आधारित बिजली अर्थव्यवस्था की कवायद

पश्चिमी राजस्थान आने वाले वर्षों में भारत की एनर्जी एक्सपोर्ट पावर बन सकता है। यदि योजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो यह क्षेत्र न केवल देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि निर्यात आधारित बिजली अर्थव्यवस्था भी तैयार कर सकता है।

-- जितेंद्र थानवी, ऊर्जा विशेषज्ञ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / आंधियां बढ़ा रही ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी, मरुधरा बन रहा हरित ऊर्जा हब

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण : दो हाइवे, हजारों वाहन और रफ्तार बेलगाम, इंटरसेप्टर नदारद

pokaran
जैसलमेर

Video: गड्ढ़ा सही नहीं पाटने से बढ़ी समस्या: गड्ढ़े में धंस गई यात्री बस, टला बड़ा हादसा

pokaran news photo
जैसलमेर

रुआंसी हुई रसोई, सिलेंडर फिर महंगा, फिर बिगड़ा घरेलू बजट

gas news jaisalmer
जैसलमेर

भीषण गर्मी में पार्क बने शहर की सबसे सक्रिय ‘इवनिंग लाइफलाइन’

jaisalmer park news
जैसलमेर

आज का सवाल: आए दिन सड़क हादसे घटित होते हैं। इन हादसों के लिए परिस्थितियों से ज्यादा क्या व्यक्तिगत लापरवाही जिम्मेदार होती है?

jaisalmer photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.