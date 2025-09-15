रामदेवरा में जर्जर सरकारी भवन, मेले और श्रद्धालुओं के लिए खतरा

रामदेवरा. कस्बे में सरकारी भवन अब जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। भादवा मेले के दौरान प्रशासन और पुलिस जाब्तों के लिए भवनों और जगहों की तलाश रहती है, लेकिन कई भवन लंबे समय से अनुपयोगी पड़े होने के कारण श्रद्धालुओं और प्रशासन दोनों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित आरसीपी गोदामों के भवन कई वर्षों से उपयोग में नहीं हैं। बड़े क्षेत्रफल और मेले के मुख्य मार्ग के पास होने के कारण ये भवन भादवा मेले में श्रद्धालुओं और पुलिस प्रशासन के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। बावजूद इसके इन भवनों की मरम्मत नहीं की गई। वर्षो से अनुपयोगी रहने के कारण आरसीपी गोदाम खंडहर बन चुके हैं।