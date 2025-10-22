दोहरा हत्याकांड: क्षेत्र में सनसनी, शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा

कृषि मंडी व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेवंतराम ने अपनी कार की टंकी में पेट्रोल भरवाकर फुल करवा कर रखी थी। रात को पूजा-पाठ करने के बाद हमेशा की तरह सुबह जल्दी अपने अपने गांव जाने की तैयारी थी, लेकिन उनको क्या मालूम था की उनकी ये आखिऱी दिवाली थी। व्यापारी मदनलाल दुकान मेें दीपावली की पूजा-पाठ करने के बाद बैठे थे, तभी देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक मदनलाल की चारपाई पर हत्या कर दी, वहीं मुनीम की दुकान के भीतर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक मदनलाल की कार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, और थानाधिकारी नाथूसिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। और जैसलमेर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल पर बारीकी से जांच शुरू कर दी। वहीं बाड़मेर से डॉग स्क्वायड टीम भी मोहनगढ़ पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सबूत जुटाने का प्रयास किया गया.