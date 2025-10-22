दोहरा हत्याकांड: क्षेत्र में सनसनी, शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा

मोहनगढ़ कस्बे से 7 किमी दूर स्थित कृषि उपज मंडी समिति के बाहर मुख्य सडक़ किनारे दुकान में व्यापारी व मुनीम की गला रेत कर हत्या ने क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दीपावली के दिन हुए दोहरे हत्याकांड से व्यापारियों व ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसलमेर विधायक छोटूसिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदानसिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मोहनगढ़ पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। देर शाम परिजनों के मोहनगढ़ पहुंचने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। इससे पूर्व ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए शव उठाने से मना कर दिया। पुलिस की ओर आश्वासन मिलने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
कृषि मंडी व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेवंतराम ने अपनी कार की टंकी में पेट्रोल भरवाकर फुल करवा कर रखी थी। रात को पूजा-पाठ करने के बाद हमेशा की तरह सुबह जल्दी अपने अपने गांव जाने की तैयारी थी, लेकिन उनको क्या मालूम था की उनकी ये आखिऱी दिवाली थी। व्यापारी मदनलाल दुकान मेें दीपावली की पूजा-पाठ करने के बाद बैठे थे, तभी देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक मदनलाल की चारपाई पर हत्या कर दी, वहीं मुनीम की दुकान के भीतर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक मदनलाल की कार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, और थानाधिकारी नाथूसिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। और जैसलमेर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल पर बारीकी से जांच शुरू कर दी। वहीं बाड़मेर से डॉग स्क्वायड टीम भी मोहनगढ़ पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सबूत जुटाने का प्रयास किया गया.
