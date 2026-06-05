मोहनगढ़: गहराया पेयजल संकट, महंगा पानी खरीदने को मजबूर ग्रामीण

मोहनगढ़ कस्बे में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए ट्रैक्टर-टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों को महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार संबंधित विभागों के समक्ष शिकायतें रखी गईं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और बाड़मेर-मोहनगढ़ पेयजल योजना के अधिकारियों के बीच समन्वय के अभाव का सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पेयजल योजना के अंतर्गत खराब पड़े वॉल्व की मरम्मत लंबे समय से लंबित है। दूसरी ओर जलदाय विभाग भी अपनी अधोसंरचना को दुरुस्त करने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहा है। विभागीय उदासीनता के कारण नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।