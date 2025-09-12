नशे से जीवन का कर रहे नाश..चपेट में आ रहे सीमांत जिले के युवा

जैसलमेर की शांत और कभी शुद्ध मानी जाने वाली आबो-हवा पर विगत कुछ वर्षों से नशे की काली परछाई गहराती जा रही है। कुसंगति और सोशल मीडिया में खोखली शोहरत की चाह ने यहां के युवाओं को महंगे और घातक नशे की दलदल में एमडीएमए (एमडी), स्मैक, डोडा-पोस्त और अफीम जैसे महंगे नशों का फैलाव सीमांत जैसलमेर शहर के कोने-कोने में फैल चुका है। एमडीएमए जिसे 'पार्टी ड्रग' भी कहा जाता है, 2000 से 3000 रुपए प्रति ग्राम बिक रही है। यह नशा अब यहां के युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला कर रहा है। अब तो किशोरवय के बच्चों तक के इसकी चपेट में आने की आशंका है। सुनसान स्थानों पर युवा स्मैक का धुआं उड़ाते देखे जा सकते हैं तो एमडीएमए को पान मसाला में मिला कर खाया जाता है, जिससे उनके बारे में तो पता करना भी बहुत मुश्किल होता है। कुछेक युवा तो इस नशे की चपेट में आकर जान तक गंवा चुके हैं।