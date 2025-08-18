फोटोग्राफी बनी पर्यटन की नई ताकत: प्री-वेडिंग शूट के लिए पहली पसंद, फिल्मकारों की भी चहेती

स्वर्णनगरी का आकर्षण अब केवल ऐतिहासिक दुर्ग, हवेलियों और रेगिस्तानी टीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर आजकल फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, सुनहरी रेत, अद्भुत स्थापत्य कला और अनूठा सांस्कृतिक वातावरण पर्यटकों और नवयुगल जोड़ों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फोटोग्राफी के क्षेत्र में जैसलमेर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यहां की गलियां, ऐतिहासिक और विशाल दुर्ग, जालीदार हवेलियां और मरुस्थलीय पृष्ठभूमि हर तस्वीर को अलग रंग प्रदान करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सुनहरी आभा फोटोग्राफरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अपने यादगार पलों को कैमरे में कैद करने के लिए जैसलमेर का रुख कर रहे हैं।
प्री-वेडिंग शूट के लिए भी स्वर्णनगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर युवाओं की पहली पसंद बन चुका है। शादी से पहले जोड़े अपने खास पलों को रचनात्मक और कलात्मक रूप में संजोने के लिए यहां आते हैं। गड़ीसर झील की पृष्ठभूमि, बड़ाबाग की छतरियां, सम व खुहड़ी के सुनहरे रेतीले टीलों पर कैमरे में उतरे पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। वहीं, जैसलमेर दुर्ग और पटवों की हवेली जैसी धरोहरें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रंग भरती हैं।
दिलकश फोटोग्राफी के चलते सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर इन तस्वीरों व वीडियोज के साझा होने से जैसलमेर की प्रसिद्धि कई गुना बढ़ी है। इससे यहां के होटल व्यवसाय, रिसोर्ट, गाइड और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी बड़ा फायदा हो रहा है। स्वर्णनगरी की इन तस्वीरों के जरिए पर्यटक न केवल यादें संजोते हैं बल्कि जैसलमेर के जीवंत इतिहास और संस्कृति को भी दुनिया भर में प्रचारित करते हैं। वरिष्ठ छायाकार मुकेश कुमार के अनुसार निश्चित रूप से फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूटिंग ने जैसलमेर के पर्यटन को नई उड़ान दी है और आने वाले समय में यह शहर और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा।
वरिष्ठ छायाकार गोकुल व्यास के अनुसार जैसलमेर की प्राकृतिक व ऐतिहासिक सुंदरता के कारण यहां शूटिंग के लिए किसी कृत्रिम सेट की आवश्यकता नहीं होती। यही वजह है कि यहां पर होने वाले प्री-वेडिंग शूट और पर्यटन फोटोग्राफी न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है बल्कि जैसलमेर की पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचा रही है।