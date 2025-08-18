Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

फोटोग्राफी बनी पर्यटन की नई ताकत: प्री-वेडिंग शूट के लिए पहली पसंद, फिल्मकारों की भी चहेती

स्वर्णनगरी का आकर्षण अब केवल ऐतिहासिक दुर्ग, हवेलियों और रेगिस्तानी टीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर आजकल फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट का प्रमुख केंद्र बन गया है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 18, 2025

स्वर्णनगरी का आकर्षण अब केवल ऐतिहासिक दुर्ग, हवेलियों और रेगिस्तानी टीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर आजकल फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, सुनहरी रेत, अद्भुत स्थापत्य कला और अनूठा सांस्कृतिक वातावरण पर्यटकों और नवयुगल जोड़ों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फोटोग्राफी के क्षेत्र में जैसलमेर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यहां की गलियां, ऐतिहासिक और विशाल दुर्ग, जालीदार हवेलियां और मरुस्थलीय पृष्ठभूमि हर तस्वीर को अलग रंग प्रदान करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सुनहरी आभा फोटोग्राफरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अपने यादगार पलों को कैमरे में कैद करने के लिए जैसलमेर का रुख कर रहे हैं।

युवाओं को लुभा रही स्वर्णनगरी

प्री-वेडिंग शूट के लिए भी स्वर्णनगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर युवाओं की पहली पसंद बन चुका है। शादी से पहले जोड़े अपने खास पलों को रचनात्मक और कलात्मक रूप में संजोने के लिए यहां आते हैं। गड़ीसर झील की पृष्ठभूमि, बड़ाबाग की छतरियां, सम व खुहड़ी के सुनहरे रेतीले टीलों पर कैमरे में उतरे पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। वहीं, जैसलमेर दुर्ग और पटवों की हवेली जैसी धरोहरें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रंग भरती हैं।

सोशल मीडिया पर छाया जैसलमेर

दिलकश फोटोग्राफी के चलते सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर इन तस्वीरों व वीडियोज के साझा होने से जैसलमेर की प्रसिद्धि कई गुना बढ़ी है। इससे यहां के होटल व्यवसाय, रिसोर्ट, गाइड और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी बड़ा फायदा हो रहा है। स्वर्णनगरी की इन तस्वीरों के जरिए पर्यटक न केवल यादें संजोते हैं बल्कि जैसलमेर के जीवंत इतिहास और संस्कृति को भी दुनिया भर में प्रचारित करते हैं। वरिष्ठ छायाकार मुकेश कुमार के अनुसार निश्चित रूप से फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूटिंग ने जैसलमेर के पर्यटन को नई उड़ान दी है और आने वाले समय में यह शहर और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा।

फैक्ट फाइल -

  • 60 से ज्यादा फोटोग्राफी साइट्स जैसलमेर में
  • 20 करोड़ का होता है कारोबार
  • 1000 से अधिक प्री वेडिंग शूटिंग प्रतिवर्ष
  • 50 से ज्यादा स्थानीय छायाकार करते हैं सहयोग

एक्सपर्ट व्यू: प्राकृतिक व ऐतिहासिक सुंदरता बनी आकर्षण

वरिष्ठ छायाकार गोकुल व्यास के अनुसार जैसलमेर की प्राकृतिक व ऐतिहासिक सुंदरता के कारण यहां शूटिंग के लिए किसी कृत्रिम सेट की आवश्यकता नहीं होती। यही वजह है कि यहां पर होने वाले प्री-वेडिंग शूट और पर्यटन फोटोग्राफी न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है बल्कि जैसलमेर की पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 08:53 pm

Published on:

18 Aug 2025 11:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / फोटोग्राफी बनी पर्यटन की नई ताकत: प्री-वेडिंग शूट के लिए पहली पसंद, फिल्मकारों की भी चहेती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.