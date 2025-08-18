फोटोग्राफी बनी पर्यटन की नई ताकत: प्री-वेडिंग शूट के लिए पहली पसंद, फिल्मकारों की भी चहेती

स्वर्णनगरी का आकर्षण अब केवल ऐतिहासिक दुर्ग, हवेलियों और रेगिस्तानी टीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर आजकल फोटोग्राफी और प्री-वेडिंग शूट का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, सुनहरी रेत, अद्भुत स्थापत्य कला और अनूठा सांस्कृतिक वातावरण पर्यटकों और नवयुगल जोड़ों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फोटोग्राफी के क्षेत्र में जैसलमेर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यहां की गलियां, ऐतिहासिक और विशाल दुर्ग, जालीदार हवेलियां और मरुस्थलीय पृष्ठभूमि हर तस्वीर को अलग रंग प्रदान करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सुनहरी आभा फोटोग्राफरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अपने यादगार पलों को कैमरे में कैद करने के लिए जैसलमेर का रुख कर रहे हैं।