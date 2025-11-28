बस-कार भिड़ंत में पति-पत्नी व पुत्र सहित चार घायल

भागू का गांव फांटा के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक निजी बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बस का अगला हिस्सा भी टूट गया। हादसे में कार सवार पति-पत्नी, उसका पुत्र व चालक घायल हो गए। घटना के बाद जयपुर से जैसलमेर जा रही एक निजी बस के चालक मुन्नेखां व परिचालक रावलसिंह नाथड़ाऊ ने मानवता दिखाते हुए बस को रोका और घायलों को मशक्कत कर कार से बाहर निकाला। इसके बाद बस से उन्हें जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया। यहां उनका उपचार किया गया। सूचना पर जैसलमेर सदर थाने के जगदीशदान, जसवंतसिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की।