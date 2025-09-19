Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा: उल्लास व निराशा का मिला जुला माहौल, पहले दिन 87. 09 प्रतिशत उपस्थिति

जैसलमेर जिले में शुक्रवार को तीन दिन तक चलने वाली चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। पहले दिन हजारों परीक्षार्थियों की मौजूदगी से शहर में चहल-पहल बढ़ गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 19, 2025

माहौल, पहले दिन 87. 09 प्रतिशत उपस्थितिजैसलमेर जिले में शुक्रवार को तीन दिन तक चलने वाली चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। पहले दिन हजारों परीक्षार्थियों की मौजूदगी से शहर में चहल-पहल बढ़ गई। सुबह से ही परीक्षा केन्द्रों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। कड़ी सुरक्षा और गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। जिले भर के परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सुबह की पारी में 3691 अभ्यर्थियों में से 3163 ने परीक्षा दी, जबकि 528 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार उपस्थिति 85.69 प्रतिशत रही। दूसरी पारी में भी समान संख्या में परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी हुए, जिनमें से 3266 ने परीक्षा दी और 425 अनुपस्थित रहे। इस पारी में उपस्थिति 88.48 प्रतिशत रही। दोनों पारियों को मिलाकर 7382 में से 6429 ने परीक्षा दी। औसत उपस्थिति 87.08 प्रतिशत रही, जबकि 953 अनुपस्थित रहे।परीक्षार्थियों ने कहा- जांच प्रक्रिया सख्त, लेकिन निष्पक्षता का भरोसापोकरण के रामसिंह भाटी ने कहा कि सुबह चार बजे घर से निकले थे, परीक्षा केंद्र के बाहर जांच प्रक्रिया सख्त थी, लेकिन इससे भरोसा मिला कि परीक्षा निष्पक्ष होगी। बाड़मेर से आई सीमा चौधरी ने बताया कि धूप और भीड़ से परेशानी हुई, फिर भी समय पर प्रवेश मिल गया। जैसलमेर के मोहनदान चारण ने कहा कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहा हूं, माहौल ने आत्मविश्वास बढ़ाया। धोरिमन्ना की गीता विश्नोई ने महिला सुरक्षा कर्मियों के सहयोग को सराहा।

बस स्टैंड से बाजार तक हलचल, होटलों और ढाबों में रौनक

भर्ती परीक्षा के कारण शुक्रवार को बाजारों और बस स्टैंड पर भीड़ रही। चाय-नाश्ते की दुकानों पर अभ्यर्थी और उनके परिजन जुटे। किराना व स्टेशनरी दुकानों पर अंतिम समय तक पेन-पेंसिल खरीदी गई। बाहर से आए परीक्षार्थियों और परिजनों के कारण होटलों और ढाबों में रौनक बढ़ गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा: उल्लास व निराशा का मिला जुला माहौल, पहले दिन 87. 09 प्रतिशत उपस्थिति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.