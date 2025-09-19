चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा: उल्लास व निराशा का मिला जुला माहौल, पहले दिन 87. 09 प्रतिशत उपस्थिति

माहौल, पहले दिन 87. 09 प्रतिशत उपस्थितिजैसलमेर जिले में शुक्रवार को तीन दिन तक चलने वाली चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। पहले दिन हजारों परीक्षार्थियों की मौजूदगी से शहर में चहल-पहल बढ़ गई। सुबह से ही परीक्षा केन्द्रों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। कड़ी सुरक्षा और गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। जिले भर के परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सुबह की पारी में 3691 अभ्यर्थियों में से 3163 ने परीक्षा दी, जबकि 528 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार उपस्थिति 85.69 प्रतिशत रही। दूसरी पारी में भी समान संख्या में परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी हुए, जिनमें से 3266 ने परीक्षा दी और 425 अनुपस्थित रहे। इस पारी में उपस्थिति 88.48 प्रतिशत रही। दोनों पारियों को मिलाकर 7382 में से 6429 ने परीक्षा दी। औसत उपस्थिति 87.08 प्रतिशत रही, जबकि 953 अनुपस्थित रहे।परीक्षार्थियों ने कहा- जांच प्रक्रिया सख्त, लेकिन निष्पक्षता का भरोसापोकरण के रामसिंह भाटी ने कहा कि सुबह चार बजे घर से निकले थे, परीक्षा केंद्र के बाहर जांच प्रक्रिया सख्त थी, लेकिन इससे भरोसा मिला कि परीक्षा निष्पक्ष होगी। बाड़मेर से आई सीमा चौधरी ने बताया कि धूप और भीड़ से परेशानी हुई, फिर भी समय पर प्रवेश मिल गया। जैसलमेर के मोहनदान चारण ने कहा कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहा हूं, माहौल ने आत्मविश्वास बढ़ाया। धोरिमन्ना की गीता विश्नोई ने महिला सुरक्षा कर्मियों के सहयोग को सराहा।