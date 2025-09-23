शहर से लेकर सरहद तक सात बहनों की पूजा परंपरा वर्षों से कायम

पाकिस्तान सीमा से सटे मरु जिले में शक्ति उपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन और गहरी है। यहां की विशिष्ट पूजा पद्धति में देवी स्वरूपों के प्रतीकों की आराधना होती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में ठाळा कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न दिशाओं में स्थित मंदिरों में इन ठाळों की स्थापना की जाती है। विशेष रूप से आईनाथ माता के मंदिर प्रसिद्ध हैं, जहां भक्त अपनी अटूट आस्था के साथ धोक लगाते हैं।

किंवदंती के अनुसार, सदियों पूर्व मामडज़ी ने संतान प्राप्ति के लिए मां हिंगलाज की कठोर साधना की थी। सात दिन की पदयात्रा और अनगिनत उपासनाओं से प्रसन्न होकर माता ने वरदान दिया। मामडज़ी ने मां जैसी संतान की कामना की और उन्हें सात पुत्रियों व एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। सबसे पहले आवड़ माता का जन्म हुआ, जिन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना गया। उनके बाद छह बहनें और एक भाई जन्मे। ये सातों बहनें आज भी शक्ति अवतार के रूप में पूजनीय हैं। नवरात्र के दिनों में इन सभी मंदिरों पर विशेष श्रद्धा और उल्लास का वातावरण रहता है। शक्ति साधना की यह परंपरा जैसलमेर के लोगों में पीढिय़ों से संचित आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो आज भी उतनी ही दृढ़ता से कायम है।