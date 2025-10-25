Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

गिव-अप अभियान:.41 लाख लोगों ने छोड़ा लाभ, 69 लाख नए लाभार्थी जुड़े खाद्य सुरक्षा योजना से

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे। हर पात्र परिवार तक अन्न सुरक्षा का लाभ पहुंचाना और योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संवेदनशीलता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 25, 2025

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे। हर पात्र परिवार तक अन्न सुरक्षा का लाभ पहुंचाना और योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संवेदनशीलता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार, जैसलमेर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गिव-अप अभियान प्रदेश भर में नवाचार के रूप में चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 41 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। पात्रता के आधार पर 69 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जरूरतमंद परिवारों को अन्न सुरक्षा का लाभ मिले।

उन्होंने बताया कि जैसलमेर जिले में अभियान के तहत 43,164 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा, जबकि 70,821 नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा गया। बैठक में विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी, प्रधान सम समिति तनेसिंह सोढ़ा, समाजसेवी मनोहरसिंह, जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले दुकानदारों को समय पर कमीशन नहीं मिल पाता था, लेकिन सरकार के प्रयासों से अगस्त-सितंबर 2025 तक का भुगतान पूरा कर दिया गया है। आगामी समय में भुगतान की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा।

प्रयासों को सराहा

उन्होंने जिला प्रशासन और रसद विभाग के अधिकारियों की ओर से गिव-अप अभियान में किए गए कार्य की सराहना की। इसके साथ ही कहा कि अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से बाहर आने और पात्र परिवारों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए जनजागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। मंत्री ने निर्देश दिए कि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चारपहिया वाहन धारक और वार्षिक एक लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवारों को सूची से बाहर करने के लिए प्रेरित किया जाए।

प्रगति की समीक्षा

बैठक में एनएफएसए पोर्टल पर वर्ष 2022 और 2025 के लंबित आवेदनों के निस्तारण, जांच समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना, स्वीकृत आवेदनों के रैंडम सत्यापन, नए लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाइसी की स्थिति, राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। विधायक छोटूसिंह भाटी ने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में 50 या अधिक ढाणियां एक समूह में हैं, वहां राशन डीलरों को प्रेरित कर परिवहन सुविधा सुनिश्चित की जाए। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बैठक में गिव-अप अभियान और ई-केवाइसी की प्रगति से अवगत कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गिव-अप अभियान:.41 लाख लोगों ने छोड़ा लाभ, 69 लाख नए लाभार्थी जुड़े खाद्य सुरक्षा योजना से

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

करंट आने से प्रवासी पक्षी टोनी ईगल की मौत, एक सप्ताह में 6 बने काल का ग्रास

जैसलमेर

दुर्ग जिनालयों में अठारह अभिषेक, उमड़ी श्रद्धा और भक्ति की धारा

जैसलमेर

जैसलमेर में बस दुखान्तिका: एक और झुलसे व्यक्ति की मृत्यु, अब तक 27 का दम टूटा

जैसलमेर

Jaisalmer: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले विधायक, CID चौकियों को लेकर रखी ऐसी मांग

Rajnath Singh
जैसलमेर

जैसलमेर से सम तक हाउसफुल…रेलवे स्टेशन से सामुदायिक भवनों के बरामदों तक रात में बसेरा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.