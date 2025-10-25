गिव-अप अभियान:.41 लाख लोगों ने छोड़ा लाभ, 69 लाख नए लाभार्थी जुड़े खाद्य सुरक्षा योजना से

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे। हर पात्र परिवार तक अन्न सुरक्षा का लाभ पहुंचाना और योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संवेदनशीलता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार, जैसलमेर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गिव-अप अभियान प्रदेश भर में नवाचार के रूप में चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 41 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। पात्रता के आधार पर 69 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जरूरतमंद परिवारों को अन्न सुरक्षा का लाभ मिले।