स्वर्णनगरी में गर्मी और उमस का सितम जारी, पारे में बढ़ोतरी

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में गर्मी और उमस से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सितम्बर माह में इस तरह के मौसम से हर कोई आहत नजर आ रहा है। बरसात का कहीं संकेत नहीं है और पारे में बढ़ोतरी से लोग पसीने-पसीने होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम 26.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, यह एक दिन पहले क्रमश: 36.6 और 25.3 डिग्री रहा था। बुधवार सुबह से वातावरण में नमी छाई रही। दिन चढऩे के साथ धूप में भी तल्खी आ गई। सडक़ों पर निकले लोग तपिश से बचाव के लिए कई जतन करते नजर आए। हवा में 51 से 83 प्रतिशत नमी होने से उमस का भरपूर असर महसूस हुआ। ऐसे में कूलर व पंखों की हवा बेअसर हो गई। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम के मिजाज लगभग इसी तरह के बने रहने वाले हैं।