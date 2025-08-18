दिन और रात में गर्मी एक समान, मामूली बूंदाबांदी से नहीं मिली राहत

स्वर्णनगरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बाशिंदे न तो दिन और न हीं रात में भी चैन नहीं पा रहे हैं। गर्मी और उमस की वजह से मौसम के तेवर असहनीय हो गए हैं। सोमवार को दोपहर बाद मामूली बूंदाबांदी से भी किसी तरह की राहत नहीं मिली और उमस का दौर बदस्तूर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान जहां 40.0 डिग्री रहा वहीं बीती रात का न्यूनतम तापमान भी बढ़ कर 29.1 डिग्री तक पहुंच गया। दिन में उमस का सितम सहन करने के बाद लोग रात में भी चैन की नींद को तरस गए हैं। शहर का अधिकतम तापमान लगातार चार दिनों से 40 डिग्री या उससे ऊपर बना हुआ है। मई और जून जैसी गर्मी और उमस का अहसास अगस्त माह में बना हुआ है। सुबह से शाम और देर रात तक भी गर्मी का असर कायम रहने से लोग हैरान-परेशान हो गए हैं। पंखों के साथ कूलर भी उन्हें राहत नहीं दे पा रहे हैं।