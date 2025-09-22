Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव से रोटी, कपड़ा, मकान होंगे सस्ते

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव के बाद जिला कलक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी बचत उत्सव की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 22, 2025

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव के बाद जिला कलक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी बचत उत्सव की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 22 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य आमजन को कर सुधारों के लाभों से अवगत कराना और व्यापारियों को प्रेरित करना है कि वे कर राहत का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं।कलक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लागू किए गए जीएसटी सुधार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और आमजन केंद्रित हैं। इन सुधारों का असर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सहित अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के रूप में सामने आएगा। उन्होंने संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग वृत जैसलमेर को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संघों, कर संघों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ विशेष बैठकें कर सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएं। साथ ही, कर सरलीकरण और उपभोक्ता हितों की जानकारी सरल भाषा में आमजन तक पहुंचाई जाए। कलक्टर ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में जीएसटी सुधारों के लाभों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और सामुदायिक संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर अधिकतम लोगों तक संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल और संयुक्त आयुक्त राज्य कर विभाग पंकज पंवार सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव से रोटी, कपड़ा, मकान होंगे सस्ते

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.