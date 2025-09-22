जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव से रोटी, कपड़ा, मकान होंगे सस्ते

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव के बाद जिला कलक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी बचत उत्सव की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 22 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य आमजन को कर सुधारों के लाभों से अवगत कराना और व्यापारियों को प्रेरित करना है कि वे कर राहत का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं।कलक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लागू किए गए जीएसटी सुधार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और आमजन केंद्रित हैं। इन सुधारों का असर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सहित अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के रूप में सामने आएगा। उन्होंने संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग वृत जैसलमेर को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संघों, कर संघों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ विशेष बैठकें कर सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएं। साथ ही, कर सरलीकरण और उपभोक्ता हितों की जानकारी सरल भाषा में आमजन तक पहुंचाई जाए। कलक्टर ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में जीएसटी सुधारों के लाभों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और सामुदायिक संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर अधिकतम लोगों तक संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल और संयुक्त आयुक्त राज्य कर विभाग पंकज पंवार सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।