पार्टी को मजबूत बनाने का रोडमैप पेश किया, मैं संघर्ष करने के लिए ही अध्यक्ष बना हूं: अमरदीन

सीमावर्ती जैसलमेर जिले के नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर की इस पद पर बीते शनिवार की रात को घोषणा होने के बाद से शहर के ढिब्बा पाड़ा स्थित उनके निवास पर उन्हें बधाई देने और स्वागत करने वालों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बीच पत्रिका के साथ खास बातचीत में अमरदीन ने कहा कि वे आमजन के हितों की रक्षा और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आंदोलन व संघर्ष करने के लिए ही जिलाध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष तो वे पहले भी बन सकते थे। पूर्व में उन्होंने प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। वर्तमान में जैसे हालात हैं, उन्हें देख कर उन्होंने संगठन का जिला अध्यक्ष बनने का निश्चय किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तमाम राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने उन पर विश्वासत जताया।