पोकरण में नहीं पहुंचा जाब्ता तो रामदेवरा में भी 2500 की जगह 500 ही पुलिसकर्मी

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 25 अगस्त को अभिषेक व ध्वजारोहण के साथ अंतरप्रांतीय भादवा मेला शुरू होगा, जिसको लेकर भीड़ गत 10 दिनों से उमड़ रही है। उधर, पुलिस की ओर से अभी तक अतिरिक्त जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ऐसे में सुरक्षा प्रबंध नाकाफी सिद्ध हो रहे है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में मेला आयोजित होता है, जबकि श्रद्धालुओं की आवक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाती है। रक्षा बंधन के बाद श्रद्धालुओं की आवक में बढ़ोतरी होने लगती है, जो मेले तक अनवरत रूप से जारी रहती है। रामदेवरा आने वाले श्रद्धालु पोकरण में उनके इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण व दर्शन करने के लिए पहुंचते है। ऐसे में यहां भी मेले जैसा माहौल रहता है।