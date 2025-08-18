Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण में नहीं पहुंचा जाब्ता तो रामदेवरा में भी 2500 की जगह 500 ही पुलिसकर्मी

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 25 अगस्त को अभिषेक व ध्वजारोहण के साथ अंतरप्रांतीय भादवा मेला शुरू होगा, जिसको लेकर भीड़ गत 10 दिनों से उमड़ रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 18, 2025

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 25 अगस्त को अभिषेक व ध्वजारोहण के साथ अंतरप्रांतीय भादवा मेला शुरू होगा, जिसको लेकर भीड़ गत 10 दिनों से उमड़ रही है। उधर, पुलिस की ओर से अभी तक अतिरिक्त जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ऐसे में सुरक्षा प्रबंध नाकाफी सिद्ध हो रहे है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में मेला आयोजित होता है, जबकि श्रद्धालुओं की आवक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाती है। रक्षा बंधन के बाद श्रद्धालुओं की आवक में बढ़ोतरी होने लगती है, जो मेले तक अनवरत रूप से जारी रहती है। रामदेवरा आने वाले श्रद्धालु पोकरण में उनके इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण व दर्शन करने के लिए पहुंचते है। ऐसे में यहां भी मेले जैसा माहौल रहता है।

पोकरण होकर पहुंचते हैं 80 प्रतिशत श्रद्धालु

रामदेवरा आने वाले 80 प्रतिशत श्रद्धालु पोकरण होकर पहुंचते है। इसके साथ ही वापसी के दौरान भी वे पोकरण आते है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की पोकरण में दो बार आवक होती है और भीड़ व चहल-पहल चरम पर रहती है। प्रतिवर्ष मेले के दौरान पोकरण में 500 से 700 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया जाता है, जबकि इस वर्ष अभी तक जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ऐसे में प्रतिदिन पोकरण में उमड़ती सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते व्यवस्थाओं को सुचारु रख पाना स्थानीय पुलिस थाने के 30-40 पुलिसकर्मियों और कुछ होमगार्ड के जवानों के लिए चुनौती भरा हो रहा है।

बड़े पदयात्री संघों की होगी आवक

भादवा मेले के विधिवत शुरू होने के साथ बड़े पदयात्री संघों की आवक होगी। ये संघ पोकरण में एक रात पड़ाव डालते है। विशेष रूप से जोधपुर से आने वाले बड़े पदयात्री संघों की 4 दिनों तक पोकरण में भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में नाममात्र के पुलिसकर्मियों के लिए हजारों की भीड़ को संभालना आसान नहीं होगा।

रामदेवरा में भी 5 गुणा कम जाब्ता

बाबा रामदेव का मेला भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होता है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक रूप से मेला कृष्ण पक्ष की द्वितीया से शुरू मानते हुए सभी व्यवस्थाएं कर दी जाती है। प्रतिवर्ष रामदेवरा में 2500 से अधिक का पुलिस जाब्ता लगाया जाता है, लेकिन इस वर्ष अभी तक केवल 500-600 पुलिसकर्मी ही लगाए गए है। जबकि प्रतिदिन हजारों जातरुओं की आवक हो रही है। हजारों की भीड़ को संभालना और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के साथ हर गतिविधि पर नजर रखना इन पुलिसकर्मियों के लिए चूनौतीभरा हो गया है।

रोज बिगड़ रही व्यवस्था

कस्बे में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं की आवक हो रही है। ऐसे में फोर्ट रोड, सालमसागर व रामदेवसर तालाब, बालीनाथ महाराज के आश्रम के आसपास भीड़ देखी जा सकती है। पुलिसकर्मियों की कमी के कारण व्यवस्था बिगड़ रही है। विशेष रूप से श्रद्धालुओं के वाहनों की भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था लडखड़़ा रही है और जाम लग रहा है।

