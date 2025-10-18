धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य सफलता मिलती है सफलता: रक्षा

हाल ही में जारी हुए आरएएस - 2023 के परिणाम में रामदेवरा की पहली आरएएस बनी रक्षा शर्मा और पिता मदनलाल शर्मा का शनिवार को शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक नाथूसिंह तंवर ने बताया कि रक्षा ने अपनी संपूर्ण विद्यालय स्तर की शिक्षा यही से की थी। रक्षा ने कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक रामदेवरा में अपनी पढ़ाई की। रक्षा बारहवीं बोर्ड कक्षा में जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली पहली बालिका थी।
उन्होंने 12 वीं कला वर्ग में जिला मेरिट में पांचवां स्थान प्राप्त किया था। सम्मान समारोह में वरिष्ठ समाजसेवी अशोक छंगाणी, व्यापारी मनोज छंगाणी, पुखराज खत्री, अशोक चौहान सहित विद्यालय के अध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहें। अतिथियों ने माला, साफा व स्मृति चिन्ह देकर रक्षा शर्मा व पिता मदनलाल शर्मा को सम्मानित किया। रक्षा शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करें।
फिर धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य ही सफलता मिलती है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से दूरी बनते हुए इनका सदुपयोग करना चाहिए। अगरसिंह तंवर ने रक्षा को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि रक्षा शर्मा का आरएएस 2024 में भी साक्षात्कार के लिए चयन हो रखा है।
