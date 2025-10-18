धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य सफलता मिलती है सफलता: रक्षा

हाल ही में जारी हुए आरएएस - 2023 के परिणाम में रामदेवरा की पहली आरएएस बनी रक्षा शर्मा और पिता मदनलाल शर्मा का शनिवार को शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक नाथूसिंह तंवर ने बताया कि रक्षा ने अपनी संपूर्ण विद्यालय स्तर की शिक्षा यही से की थी। रक्षा ने कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक रामदेवरा में अपनी पढ़ाई की। रक्षा बारहवीं बोर्ड कक्षा में जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली पहली बालिका थी।