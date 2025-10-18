Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य सफलता मिलती है सफलता: रक्षा

हाल ही में जारी हुए आरएएस - 2023 के परिणाम में रामदेवरा की पहली आरएएस बनी रक्षा शर्मा और पिता मदनलाल शर्मा का शनिवार को शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने स्वागत किया गया।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 18, 2025

हाल ही में जारी हुए आरएएस - 2023 के परिणाम में रामदेवरा की पहली आरएएस बनी रक्षा शर्मा और पिता मदनलाल शर्मा का शनिवार को शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक नाथूसिंह तंवर ने बताया कि रक्षा ने अपनी संपूर्ण विद्यालय स्तर की शिक्षा यही से की थी। रक्षा ने कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक रामदेवरा में अपनी पढ़ाई की। रक्षा बारहवीं बोर्ड कक्षा में जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली पहली बालिका थी।

उन्होंने 12 वीं कला वर्ग में जिला मेरिट में पांचवां स्थान प्राप्त किया था। सम्मान समारोह में वरिष्ठ समाजसेवी अशोक छंगाणी, व्यापारी मनोज छंगाणी, पुखराज खत्री, अशोक चौहान सहित विद्यालय के अध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहें। अतिथियों ने माला, साफा व स्मृति चिन्ह देकर रक्षा शर्मा व पिता मदनलाल शर्मा को सम्मानित किया। रक्षा शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करें।

फिर धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य ही सफलता मिलती है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से दूरी बनते हुए इनका सदुपयोग करना चाहिए। अगरसिंह तंवर ने रक्षा को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि रक्षा शर्मा का आरएएस 2024 में भी साक्षात्कार के लिए चयन हो रखा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य सफलता मिलती है सफलता: रक्षा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्म-कर्म… ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए किया कार्य : प्रखर महाराज

जैसलमेर

लोंगेवाला: सेना का ट्रक चढ़ा पर्यटकों की कारों पर, मची अफरा-तफरी

जैसलमेर

जैसलमेर बस हादसे में 23वीं मौत, झुलसे युवक को कार चालक ने नहीं बैठाया तो बाइक सवार ने पहुंचा था अस्पताल

जैसलमेर

धन तेरस आज, छह दिन तक मनाया जाएगा दीपोत्सव, 20 को होगा लक्ष्मी पूजन

जैसलमेर

अब जरूरी हुआ स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ेगी सडक़ सुरक्षा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.