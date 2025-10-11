नाथूसर के पास हो रहा था अवैध खनन, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने जब्त किए वाहन

पोकरण क्षेत्र के बड़ली नाथूसर गांव के पास हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने दो वाहनों को जब्त किया। शनिवार को क्षेत्र के बड़ली नाथूसर गांव में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र देकर गांव के पास हो रहे अवैध खनन की शिकायत की। सहायक शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार माधवसिंह रतनू के निर्देश पर पटवारी ऊजला ने जांच की तो मौके पर अवैध खनन पाया गया। जिस पर नायब तहसीलदार रतनू ने मौके पर पहुंचकर एक हिटाची मशीन व एक डम्पर को रुकवाकर खनन बंद करवाया। साथ ही दोनों वाहनों को पोकरण पुलिस को सुपुर्द किया। उन्होंने इस संबंध में खनिज विभाग को सूचना दी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग