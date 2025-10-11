Patrika LogoSwitch to English

नाथूसर के पास हो रहा था अवैध खनन, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने जब्त किए वाहन

पोकरण क्षेत्र के बड़ली नाथूसर गांव के पास हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने दो वाहनों को जब्त किया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Oct 11, 2025

पोकरण क्षेत्र के बड़ली नाथूसर गांव के पास हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने दो वाहनों को जब्त किया। शनिवार को क्षेत्र के बड़ली नाथूसर गांव में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र देकर गांव के पास हो रहे अवैध खनन की शिकायत की। सहायक शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार माधवसिंह रतनू के निर्देश पर पटवारी ऊजला ने जांच की तो मौके पर अवैध खनन पाया गया। जिस पर नायब तहसीलदार रतनू ने मौके पर पहुंचकर एक हिटाची मशीन व एक डम्पर को रुकवाकर खनन बंद करवाया। साथ ही दोनों वाहनों को पोकरण पुलिस को सुपुर्द किया। उन्होंने इस संबंध में खनिज विभाग को सूचना दी।

Published on:

11 Oct 2025 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नाथूसर के पास हो रहा था अवैध खनन, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने जब्त किए वाहन

