Rajasthan Rain Alert: चमकेगी बिजली, गरजेंगे बादल, राजस्थान के 26 जिलों में बारिश की चेतावनी

Rain Alert: राजस्थान में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो चला है। हालांकि अभी भी कुछ जिले बारिश के इंतजार में उमस झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार नागौर, अजमेर, कोटा, बारां, टोंक, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, करौली, धौलपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवा (30-40 KMPH) का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा, बूंदी, बाड़मेर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, अलवर के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी मेघगर्जन, तेज हवा और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है।
वहीं स्वर्णनगरी में रविवार को लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान ने 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर किया और जैसलमेर पूरे राजस्थान में सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हो गया। पसीने से तरबतर करने वाली उमस और तपिश के कारण लोगों की हालत खस्ता हो गई। वहीं देर शाम बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो चंद मिनट चला। इससे शहर की सड़कें व गलियां तरबतर हो गईं। उसके बाद चली हवाओं से हल्की राहत मिली।
इससे पहले दिन में उमस व गर्मी से सबसे ज्यादा दिक्कतें जैसलमेर भ्रमण पर आए सैलानियों को झेलनी पड़ी। वे सिर पर कपड़े रख कर और गर्मी-गर्मी करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 40.3 और न्यूनतम 28.1 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी 44 से 88 प्रतिशत तक बनी हुई है। जिससे दिन के साथ रात में भी शीतलता की बजाए उमस का असर बना हुआ है।