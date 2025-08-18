Rajasthan Rain Alert: चमकेगी बिजली, गरजेंगे बादल, राजस्थान के 26 जिलों में बारिश की चेतावनी

वहीं स्वर्णनगरी में रविवार को लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान ने 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर किया और जैसलमेर पूरे राजस्थान में सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हो गया। पसीने से तरबतर करने वाली उमस और तपिश के कारण लोगों की हालत खस्ता हो गई। वहीं देर शाम बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो चंद मिनट चला। इससे शहर की सड़कें व गलियां तरबतर हो गईं। उसके बाद चली हवाओं से हल्की राहत मिली।