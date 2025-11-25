इंसास हटेगी.. अब जवानों के कंधे पर सवार होगा स्वदेशी ‘शेर’

यह राइफल लंबे समय से उपयोग में आ रही इंसास प्रणाली का स्थान लेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। सेना की ओर से जारी वीडियो फुटेज में च्शेरज् को असेंबली लाइन से निकलते हुए और रेगिस्तानी वातावरण में लगातार फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। पहले यह राइफल मात्र 5 प्रतिशत स्थानीय सामग्री पर आधारित थी, जबकि वर्तमान में यह 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय स्टील और स्वदेशी कलपुर्जों से निर्मित हो रही है। सैन्य सूत्रों के अनुसार यह परिवर्तन न केवल हथियार की मजबूती बढ़ाएगा, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में इसके रखर-खाव में भी सहुलियत रहेगी। च्शेर' ए-के-203की प्रमुख विशेषताएं इसे विश्व की घातक राइफलों की श्रेणी में लाती हैं। इसकी फायरिंग गति लगभग 700 राउंड प्रति मिनट है और प्रभावी दूरी 800 मीटर तक मानी गई है। हिमालय की ऊंचाई, रेगिस्तानी विशिष्ट तापमान, थार सीमा के दुरूह टीलों या घने सीमा क्षेत्रों—हर भू-वातावरण में इसे विश्वसनीय पाया गया है।