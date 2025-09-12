जैसलमेर में 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन

राघवेंद्र आचार्य महाराज के अनुसार तीन दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों के साथ विदेशों के ज्योतिषाचार्य भी सम्मिलित होंगे। वे ज्योतिष के विविध पक्षों वैदिक ज्योतिष, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु शास्त्र, प्रश्न कुंडली, अंक ज्योतिष आदि पर अपने विचार रखेंगे। साथ ही व्याख्यान, प्रश्नोत्तर सत्र, विचार गोष्ठियां और शोध-प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में आने वाले विद्वानों का ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मान किया जाएगा। उपस्थित विशेषज्ञों ने कहा कि सम्मेलन से ज्योतिष और अध्यात्म के प्रचार-प्रसार तो होगा ही साथ ही इस क्षेत्र में नवाचार और शोध के लिए भी एक प्रेरणादायक मंच सिद्ध हो पाएगा। सम्मेलन में पडोसी देशों में चल रहे घटनाक्रमों व देश के वर्तमान हालात पर भी चर्चा की जाएगी। इस मौके पर देशभर के विद्वान एक मंच पर आएंगे। पत्रकार वार्ता के अवसर पर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य, पंडित एसके जोशी, पंडित भरत लाल शास्त्री, सुधा शर्मा जयपुर, डॉ. मोनिका आर करल जोधपुर, पंडित अजय व्यास उज्जैन, बालकृष्ण पुरोहित समेत कई लोग उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।