Ramdevra Mela: रामदेवरा में 641वां मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम



इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, सीईओ रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी लाखाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सैन, विकास अधिकारी हनुमानराम, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान सहित मंदिर समिति पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व सुचारू संचालन को लेकर निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है।