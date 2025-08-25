Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Ramdevra Mela: रामदेवरा में 641वां मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Ramdevra Mela: जैसलमेर जिले के रामदेवरा में 641वां मेला भादवा सुदी बीज पर मंगला आरती से शुरू हुआ। मंदिर खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकारियों ने सुरक्षा और प्रबंधन का जायजा लिया। दो हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के बावजूद प्रसाद बेचने की अव्यवस्था जारी रही।

जैसलमेर

Aug 25, 2025

Aug 25, 2025

Ramdevra Mela
Ramdevra Mela (Patrika Photo)

Ramdevra Mela: जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में भादवा सुदी बीज पर 641वें रामदेवरा मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से मंगला आरती के साथ हुआ। सुबह मंदिर का मुख्य द्वार खुलते ही निज मंदिर परिसर “बाबा रामदेव के जयकारों” से गूंज उठा।


बता दें कि श्रद्धालुओं ने समाधि पर पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। पुजारी पंडित कमल किशोर छंगाणी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूध, दही, शहद, इत्र और पंचामृत से बाबा रामदेव का अभिषेक कराया। मंदिर के पट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े।

पुलिस बल तैनात


इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, सीईओ रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी लाखाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सैन, विकास अधिकारी हनुमानराम, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान सहित मंदिर समिति पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व सुचारू संचालन को लेकर निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है।


प्रसाद बेचने वाले लाइनों में घुसे


हालांकि, भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद अव्यवस्था बनी रही। दो हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती के बाद भी प्रसाद बेचने वाले लोग लाइनों के बीच घुसकर श्रद्धालुओं को परेशान करते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर चुनौतियां भी सामने आईं।

Published on:

25 Aug 2025 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Ramdevra Mela: रामदेवरा में 641वां मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

