Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Operation Trishul: गरजती तोपों को देख सहमा पाकिस्तान, आसमान से बरसा बारूद, पाक के कई हवाई सेक्टर बंद

बीकानेर-जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय सेना ने ‘सेंटिनल स्ट्राइक’ और ‘त्रिशूल’ युद्धाभ्यासों में अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। टैंक, मिसाइल, ड्रोन, राफेल और सुखोई विमानों ने फायर पावर का प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 31, 2025

Jaisalmer Bikaner Operation Trishul

रेगिस्तान में गरजी तोपें (फोटो- पत्रिका)

बीकानेर/जैसलमेर: भारत की पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है।

बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में ‘सेंटिनल स्ट्राइक’ और ‘त्रिशूल’ जैसे बड़े सैन्य अभ्यासों के जरिए तीनों सेनाओं ने अपनी संयुक्त ताकत और आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया।


सप्त शक्ति कमान की देखरेख में हुए ‘सेंटिनल स्ट्राइक’ अभ्यास में देर रात तक टैंकों और तोपों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। थल सेना ने टी-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और आकाश वायु रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किया।

वहीं, वायुसेना ने राफेल और सुखोई-30 लड़ाकू विमानों, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर और हेरोन ड्रोन की क्षमता दिखाई। नौसेना ने कोलकाता-क्लास डेस्ट्रॉयर और नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट जैसी इकाइयों को तैनात किया।

अभ्यासों में मिसाइल यूनिट, अटैक हेलीकॉप्टर, विशेष बलों और ड्रोन ने संयुक्त रूप से काल्पनिक दुश्मन पर प्रहार कर नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध की झलक दी। सेना का यह अभ्यास ‘मल्टीडोमेन ऑपरेशन’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

भारत की इस सामरिक तैयारी के बाद पाकिस्तान ने एहतियातन अपने हवाई क्षेत्र के कई हिस्से बंद कर दिए हैं। यह अभ्यास भारतीय सेनाओं की सामरिक मजबूती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रमाण बन गया है।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर में फिर अग्निकांड: रिसोर्ट में लगी भीषण आग, मौजूद थे कई पर्यटक, आधा दर्जन टेंट जलकर राख
जैसलमेर
Jaisalmer fire massive fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 09:06 am

Published on:

31 Oct 2025 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Operation Trishul: गरजती तोपों को देख सहमा पाकिस्तान, आसमान से बरसा बारूद, पाक के कई हवाई सेक्टर बंद

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर में फिर अग्निकांड: रिसोर्ट में लगी भीषण आग, मौजूद थे कई पर्यटक, आधा दर्जन टेंट जलकर राख

Jaisalmer fire massive fire
जैसलमेर

पोकरण के हाईवे : खतरनाक मोड़ों पर नहीं कोई चेतावनी, हादसों को न्योता

जैसलमेर

घर के आगे खड़ी कार में लगी आग, हादसा टला

जैसलमेर

भवन-सडक़ निर्माण की गुणवत्ता जांच को एक माह का विशेष अभियान शुरू

जैसलमेर

Crime News: हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.