Operation Trishul: गरजती तोपों को देख सहमा पाकिस्तान, आसमान से बरसा बारूद, पाक के कई हवाई सेक्टर बंद

अभ्यासों में मिसाइल यूनिट, अटैक हेलीकॉप्टर, विशेष बलों और ड्रोन ने संयुक्त रूप से काल्पनिक दुश्मन पर प्रहार कर नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध की झलक दी। सेना का यह अभ्यास ‘मल्टीडोमेन ऑपरेशन’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।