भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर, पाकिस्तान जाने की फिराक में था युवक, BSF ने दबोचा

जैसलमेर में यह पहला मामला नहीं है। इस साल ही विभिन्न एजेंसियों ने पांच से अधिक जासूसी मामलों का खुलासा किया है। मार्च में पहलगांव आतंकी हमले से पहले चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के पास पठान खान को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। मई में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सरकारी कर्मचारी शकूर खान को पकड़ा गया।