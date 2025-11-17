राजस्थान: रूस से 28 दिन बाद अलवर पहुंचा MBBS स्टूडेंट अजीत का शव, गांव में मचा कोहराम

परिजनों के मुताबिक, 19 अक्टूबर को एक दोस्त के बुलाने पर वह हॉस्टल से निकला था, जिसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला। बाद में नदी किनारे उसके कपड़े और जूते मिले। 18 दिन बाद 6 नवंबर को व्हाइट रिवर से सटे एक बांध में उसका शव मिला। परिवार का कहना है कि छात्र के कपड़े शरीर से अलग मिले, जिससे आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल खड़े होते हैं।