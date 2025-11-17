Patrika LogoSwitch to English

अलवर

राजस्थान: रूस से 28 दिन बाद अलवर पहुंचा MBBS स्टूडेंट अजीत का शव, गांव में मचा कोहराम

MBBS student ajit chaudhary: रूस में MBBS कर रहे अजीत चौधरी का शव उनके गांव कफनवाड़ा गांव पहुंच गया है। शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम फैल गया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा पोस्टमॉर्टम किया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Arvind Rao

Nov 17, 2025

MBBS student ajit chaudhary

MBBS student ajit chaudhary (Patrika Photo)

MBBS student ajit chaudhary: अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव में सोमवार को रूस में पढ़ाई कर रहे MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव 28 दिन बाद पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। सुबह करीब 4:05 बजे फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे शव को पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में करीब नौ बजे अलवर जिला अस्पताल लाया गया।

बता दें कि यहां मेडिकल बोर्ड ने दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। इससे पहले रूस के ऊफा शहर में 14 नवंबर को ही पोस्टमॉर्टम हो चुका था। अजीत चौधरी बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का छात्र था।

उसके पिता धर्म सिंह ने बताया, 19 अक्टूबर को आखिरी बार उससे सामान्य बातचीत हुई थी। सब कुछ ठीक था। न जाने अचानक क्या हुआ। खेती-किसानी करने वाले परिवार का इकलौता बेटा अजीत लापता होने के बाद उसकी मां की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है।

परिजनों के मुताबिक, 19 अक्टूबर को एक दोस्त के बुलाने पर वह हॉस्टल से निकला था, जिसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला। बाद में नदी किनारे उसके कपड़े और जूते मिले। 18 दिन बाद 6 नवंबर को व्हाइट रिवर से सटे एक बांध में उसका शव मिला। परिवार का कहना है कि छात्र के कपड़े शरीर से अलग मिले, जिससे आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल खड़े होते हैं।

चाचा क्या किए दावा

अजीत के चाचा भोम सिंह ने साफ कहा, उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। आत्महत्या करने वाला कपड़े क्यों उतारेगा? जब हमारे नंबर यूनिवर्सिटी में दर्ज थे, तो लापता होने की सूचना किसी अन्य छात्र ने क्यों दी?

उन्होंने दावा किया, अजीत का कुछ समय पहले एक छात्र से झगड़ा भी हुआ था। इसके अलावा, घटना से पहले उसने परिवार से पैसे भी मंगवाए थे। चाचा ने कहा, हमारे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, यह हत्या लग रही है।

अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। शव गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अब परिवार और पूरे गांव को केवल भारत में हुए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असल वजह सामने आ सके।

Updated on:

17 Nov 2025 12:27 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान: रूस से 28 दिन बाद अलवर पहुंचा MBBS स्टूडेंट अजीत का शव, गांव में मचा कोहराम

