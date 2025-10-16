जैसलमेर बस अग्निकांड: 18 में से 10 शवों की DNA जांच पूरी, एक अज्ञात के परिजन की तलाश जारी

Jaisalmer bus fire: जैसलमेर बस हादसे में आग से झुलसे एक और मासूम यूनुस (8) की बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। डीएनए जांच जारी है, 18 में से 10 शवों की डीएनए जांच पूरी हो गई है। less than 1 minute read