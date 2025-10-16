जैसलमेर बस अग्निकांड: 18 में से 10 शवों की DNA जांच पूरी, एक अज्ञात के परिजन की तलाश जारी

Jaisalmer bus fire (Patrika Photo)
Jaisalmer bus fire: आग में झुलसे एक और मासूम ने बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अभी भी 15 लोग भर्ती हैं, जिनमें गंभीर रूप से झुलसे चार लोग वेंटिलेटर पर हैं।
बता दें कि दो शव परिजन को सौंपे जा चुके हैं, जबकि 19 में से 18 शवों की सेंपल के बाद डीएनए जांच शुरू हुई। इसमें से 10 सेंपल जांच के बाद महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गए। अन्य आठ की जांच भी गुरुवार तक पूरी होने की संभावना है। एक शव अभी तक अज्ञात है।
एक शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे कपड़े की पोटली में बांधना पड़ा। पुलिस के अनुसार, यूनुस (8) पुत्र पीर मोहम्मद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके माता-पिता और अन्य परिजन भी गंभीर रूप से झुलसे हैं।
इससे पहले, जैसलमेर से जोधपुर लाते समय जांवद निवासी हुसैन (79) पुत्र इब्राहिम की भी रास्ते में मौत हो गई थी। दोनों शव परिजन को सौंप दिए।
एफएसएल टीम ने दुर्घटना स्थल और महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में शवों और परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक अजय शर्मा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर एफएसएल की टीमें रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग