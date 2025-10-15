जैसलमेर बस अग्निकांड: उजड़ गया पूरा परिवार, पति-पत्नी, तीन बच्चे जिंदा जले, दिवाली की छुट्टी पर आ रहे थे घर

बस हादसे में जोधपुर के सेतरावा के लवारन गांव के 35 वर्षीय महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार आग की लपटों में समा गया। महेंद्र, उनकी पत्नी पार्वती, बेटियां खुशबू और दीक्षा, तथा बेटा शौर्य-पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महेंद्र मेघवाल जैसलमेर के आयुध डिपो में सेना में कार्यरत थे। परिवार जैसलमेर के इंद्रा कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। दिवाली की छुट्टियों पर वह अपने परिवार के साथ जोधपुर जा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।