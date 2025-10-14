Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड :आग में घिरी बस 50 मीटर तक दौड़ी, झुलसे यात्रियों की दर्दभरी पुकार…हमें बचा लो

Jaisalmer Bus Fire Update: जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में मंगलवार अपराह्न में थईयात मार्ग पर लगी आग ने हर किसी की रूह कंपा दी। दीपावली की छुट्टियों पर मुस्कुराते चेहरे अचानक चीखों में बदल गए।

2 min read

जैसलमेर

image

kamlesh sharma

Oct 14, 2025

Jaisalmer Bus Fire

Jaisalmer Bus Fire: फोटो पत्रिका

Jaisalmer Bus Fire Update : जैसलमेर। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में मंगलवार अपराह्न में थईयात मार्ग पर लगी आग ने हर किसी की रूह कंपा दी। दीपावली की छुट्टियों पर मुस्कुराते चेहरे अचानक चीखों में बदल गए। आग में घिरी बस 50 मीटर तक दौड़ी। कोई रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, कोई सामान लेने, तो कोई अपने गांव लौटने की जल्दी में था, लेकिन कुछ ही पलों में बस आग का गोला बन गई। भीषण आग की लपटों में घिरी बस को जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवा में उठते धुएं और आग के बीच यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थीं-हमें बचा लो! कई यात्री खुद को बचाने के लिए बस से कूद पड़े।

राहगीर रुक गए, किसी ने पुलिस को सूचना दी तो कोई पानी के टैंकर जुगत में दौड़ पड़ा। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की। कई लोगों के कपड़े जल चुके थे, हाथ-पैर झुलस गए थे, पर उनमें जीने की जिद थी। जब तक दमकल की सहायता से आग बुझाई गई, लग्जरी बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गर्म धातु और धुएं के बीच घायलों को निकालने में पुलिस व ग्रामीणों को भारी मुश्किलें आईं।

एंबुलेंस में लाकर जिन यात्रियों को बचाया जा सका, उन्हें राहगीरों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में अपने कंधों पर उठाकर ट्रोमा सेंटर तक पहुंचाया। किसी का शरीर आधा झुलस गया था, तो किसी के हाथ-पैर आग में गल चुके थे। अस्पताल में दर्द से कराहते लोगों की आवाजें सुनकर हर किसी का दिल भर आया। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई भाई या बहन को।

'पांच मिनट पहले बेटे से बात की थी'

एक पिता ने कहा कि बस पांच मिनट पहले बेटे से बात की थी, अब वो कहां है पता नहीं। यह सुनकर डॉक्टरों की आंखें भी नम हो गईं। हादसे की खबर जैसे ही शहर और गांवों तक पहुंची, लोग कांप उठे। दीपावली की रोशनी के बीच यह दर्दनाक हादसा अंधेरे की तरह फैल गया। मददगारों ने जात-पात, धर्म सब भूलकर घायलों को सहारा दिया। किसी ने स्ट्रेचर थामा, तो कोई दवा लाने दौड़ा।

हे भगवान! यह क्या हुआ…

बिखरे थईयात मार्ग पर बिखरे बस की राख के टुकड़े अब सिर्फ बस के नहीं, बल्कि उन सपनों के थे, जो अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। हादसे की तस्वीरें देखकर हर किसी की जुबां पर एक ही शब्द था—हे भगवान, ये क्या हो गया!

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग; 19 लोग जिंदा जले, 16 गंभीर झुलसे
जैसलमेर
Jaisalmer Fire News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर बस अग्निकांड :आग में घिरी बस 50 मीटर तक दौड़ी, झुलसे यात्रियों की दर्दभरी पुकार…हमें बचा लो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर बस अग्निकांड : 50-70 फीसदी तक जले 16 लोग…बड़ी संख्या में मौत, देखें हादसे की भयावह तस्वीरें

jaisalmer Bus Fire
जैसलमेर

Rajasthan: जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग; 19 लोग जिंदा जले, 16 गंभीर झुलसे

Jaisalmer Fire News
जैसलमेर

पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकी से गुलजार होंगे जैसलमेर के बाजार

जैसलमेर

रेगिस्तानी इलाकों में आग से जंग, चारों दिशाओं में नहीं दमकल वाहन

जैसलमेर

नकबजनी की वारदात का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.