जैसलमेर: व्यापारी और मुनीम हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, अमृतसर से पकड़ा गया मुख्य सरगना, 9 लाख रुपए बरामद

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaisalmer double murder: जैसलमेर: सरहदी जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेंवतराम की हत्या के मामले में जैसलमेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात के मुख्य सरगना सुखविंद्र सिंह उर्फ सुखा और उसके साथी अनमोल प्रीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई नकदी 9 लाख 20 हजार 750 रुपए और कार भी बरामद की है।
बता दें कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। 21 अक्टूबर को व्यापारी के पुत्र पंकज कुमार सारस्वत ने रिपोर्ट दी थी कि 20 अक्टूबर की रात उसके पिता और मुनीम की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और रुपए व कार लूटकर फरार हो गए। इस पर मोहनगढ़ थाने में मामला दर्ज कर तत्काल अनुसंधान शुरू किया गया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के नेतृत्व में थाना अधिकारी नाचना भूटाराम, थानाधिकारी फलसूंड अमराराम, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश कुमार बीरा, हेड कांस्टेबल भीमराव सिंह और तकनीकी टीम प्रभारी भीमराव सिंह ने समन्वय बनाते हुए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दबिश दी। पहले चरण में आरोपी गुरप्रीत को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कार बरामद की गई थी।
इसके बाद पुलिस टीमों ने लगातार दबिशें जारी रखीं और पंजाब के अमृतसर, बलोच खेड़ा, पटी, ठकरपुरा, मखु, कोठ का पूरा, जीरा, भाईखेड़ा और रताखेड़ा सहित कई इलाकों में तलाश की। आखिरकार, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास होटल और धर्मशालाओं की जांच के दौरान दोनों मुख्य आरोपी पकड़ में आ गए। पुलिस की तकनीकी टीम में कांस्टेबल हजार सिंह, जगदीश, लीलगिरी और रिछपाल भी शामिल रहे।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग