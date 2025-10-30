जैसलमेर: व्यापारी और मुनीम हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, अमृतसर से पकड़ा गया मुख्य सरगना, 9 लाख रुपए बरामद



बता दें कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। 21 अक्टूबर को व्यापारी के पुत्र पंकज कुमार सारस्वत ने रिपोर्ट दी थी कि 20 अक्टूबर की रात उसके पिता और मुनीम की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और रुपए व कार लूटकर फरार हो गए। इस पर मोहनगढ़ थाने में मामला दर्ज कर तत्काल अनुसंधान शुरू किया गया था।