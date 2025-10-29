Patrika LogoSwitch to English

बस हादसा: घर में कोई नहीं बचा चिराग जलाने वाला…बीवी-साली और 3 बच्चों को खोने के बाद पीर मोहम्मद भी हारा जिंदगी की जंग

Jaisalmer bus accident: जैसलमेर बस हादसे में एक और मौत होने से अब मृतकों की संख्या 28 हो गई है। भंबोरों की ढाणी निवासी पीर मोहमद ने जयपुर एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे में उनका पूरा परिवार पत्नी, तीन बच्चे और साली की पहले ही मौत हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 29, 2025

Jaisalmer bus accident

बस हादसे में झुलसे पीर मोहम्मद की मौत (फोटो- पत्रिका)

Jaisalmer bus accident: जैसलमेर जिले में थईयात गांव के पास बस दुखांतिका में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके तीन बच्चे, पत्नी और साली की पहले ही मौत हो चुकी है। इसी के साथ हादसे में मृतकों की कुल संख्या 28 हो गई।


परिजन ने बताया कि गत 14 अक्टूबर को बस जलने में जैसलमेर के भंबोरों की ढाणी निवासी पीर मोहमद (40) गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहां से कुछ दिन पहले परिजन उसे अहमदाबाद ले गए थे।


फिर उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिजन को सौंपा। गांव में उनका शव सुपुर्द-ए-खाक किया गया।


बेटा-बेटी जिंदा जले थे, चार की बाद में मौत हुई


मजदूरी करने वाला पीर मोहमद अपनी पत्नी इमामत, साली भगा बानो, पुत्र इरफान, युनूस और पुत्री हसीना के साथ निजी स्लीपर बस में जैसलमेर से गांव आने के लिए सवार हुआ था। थईयात गांव के पास बस जल गई थी। पुत्र इरफान और पुत्री हसीना जिंदा जल गए थे, जिनकी डीएनए से शिनाख्त हो पाई थी। साली भगा बानो, पत्नी इमामन और पुत्र युनूस की बाद में मौत हुई थी।


एक परिवार के पांच सदस्यों की पहले ही मौत


हादसे में सेतरावा निवासी महेंद्र मेघवाल, पत्नी और तीन बच्चे भी जिंदा जल गए थे। इनकी शिनाख्त डीएनए से हुई थी। अब पीर मोहमद की मौत के साथ ही एक और परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। पीर मोहमद की साली की भी मौत हो चुकी है।

Updated on:

29 Oct 2025 11:38 am

Published on:

29 Oct 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बस हादसा: घर में कोई नहीं बचा चिराग जलाने वाला…बीवी-साली और 3 बच्चों को खोने के बाद पीर मोहम्मद भी हारा जिंदगी की जंग

