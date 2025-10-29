बस हादसा: घर में कोई नहीं बचा चिराग जलाने वाला…बीवी-साली और 3 बच्चों को खोने के बाद पीर मोहम्मद भी हारा जिंदगी की जंग



मजदूरी करने वाला पीर मोहमद अपनी पत्नी इमामत, साली भगा बानो, पुत्र इरफान, युनूस और पुत्री हसीना के साथ निजी स्लीपर बस में जैसलमेर से गांव आने के लिए सवार हुआ था। थईयात गांव के पास बस जल गई थी। पुत्र इरफान और पुत्री हसीना जिंदा जल गए थे, जिनकी डीएनए से शिनाख्त हो पाई थी। साली भगा बानो, पत्नी इमामन और पुत्र युनूस की बाद में मौत हुई थी।