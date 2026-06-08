Jaisalmer crime news: कब्जे की नीयत से घर में घुसे, पड़ोसियों ने खदेड़ा, पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया

जानकारी के अनुसार गत रविवार शाम 5 बजे कुछ युवक दबंगई दिखाते हुए घरेलू सामान के साथ एक घर में कब्जा करने की नीयत से घुस गए और उन्होंने वहां बुजुर्ग महिला से भी हाथापाई की। पीडि़त परिवार के अनुसार कुछ युवक अपने साथियों के साथ दो गाडिय़ों में घरेलू सामान भरकर घर पर कब्जा करने आए थे। उन्होंने घर में जसाराम विश्नोई की बुजुर्ग माता के साथ हाथापाई की। जिसका वीडियो सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। शोर सुनकर जुटे पड़ोसियों ने वहां पहुंच कर आरोपियों को मारपीट कर खदेड़ दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस के दल ने मौके से युवकों की गाड़ी को बरामद किया और वारदात के आरोपी नेपाल सिंह और वीरेंद्र सिंह को पकड़ लिया। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ के अनुसार पीडि़त पक्ष ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और आरोपियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।