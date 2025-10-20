जैसलमेर: रेगिस्तान की रणभूमि में हर दिन दिवाली, हथियार परीक्षण और युद्धाभ्यास से जगती साहस की लौ



पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज चार हिस्सों ए, बी, सी और डी में विभाजित है। खेतोलाई, धोलिया और लाठी क्षेत्र में थलसेना, जबकि चांधन इलाके में वायुसेना अपने अभ्यास करती है। पाकिस्तान सीमा के करीब बसे इस रणक्षेत्र में जब टैंक दहाड़ते हैं, मिसाइलें उड़ती हैं और सैनिक सलामी देते हैं, तो आसमान में फूटती रोशनी दीपावली की आतिशबाजी जैसी लगती है।