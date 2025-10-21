दिवाली की रात जैसलमेर में धमाका, भारत-पाक सीमा पर कारखाने में पैराशूट संग गिरी बमनुमा वस्तु, सेना कर रही जांच



बता दें कि कारखाने में काम कर रहे मजदूर अर्जुनदास ने बताया कि सोमवार रात तेज आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि दीपावली का कोई रॉकेट फूटा है। उसने देखा कि ऊपर लगे टीन शेड में छेद हो गया और कुछ जलता हुआ नीचे गिरा है। मजदूर ने आग बुझाई और सो गया।