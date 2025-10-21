Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

दिवाली की रात जैसलमेर में धमाका, भारत-पाक सीमा पर कारखाने में पैराशूट संग गिरी बमनुमा वस्तु, सेना कर रही जांच

दीपावली की रात भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रीको औद्योगिक क्षेत्र के मार्बल कारखाने में तेज धमाका हुआ। टीन शेड में छेद और नीचे गिरी बमनुमा वस्तु पर 51 मि.मी. लिखा मिला। उसके साथ एक पैराशूट भी पड़ा था।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 21, 2025

Jaisalmer Diwali Night Blast

Jaisalmer Diwali Night Blast (Patrika Photo)

जैसलमेर: दीपावली की रात भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक मार्बल कारखाने में अचानक तेज धमाका हुआ। रात का सन्नाटा टूट गया और कुछ देर के लिए क्षेत्र में दहशत फैल गई।


बता दें कि कारखाने में काम कर रहे मजदूर अर्जुनदास ने बताया कि सोमवार रात तेज आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि दीपावली का कोई रॉकेट फूटा है। उसने देखा कि ऊपर लगे टीन शेड में छेद हो गया और कुछ जलता हुआ नीचे गिरा है। मजदूर ने आग बुझाई और सो गया।


सुबह जब उसने देखा तो फर्श पर एक भारी बमनुमा वस्तु पड़ी थी, जिस पर 51 मि.मी. और आई.एल.एल.जी. लिखा था। उसके साथ एक पैराशूट भी पड़ा था। यह देखकर मजदूर घबरा गया और तुरंत कारखाने के स्वामी को सूचित किया।


सूचना पर कोतवाली पुलिस अधिकारी प्रेमदान रतनू दल सहित मौके पर पहुंचे। क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू की गई। बमनुमा वस्तु को सुरक्षित कर सेना को सूचना दी गई। सेना के विशेषज्ञ अब वस्तु की प्रकृति और उसके गिरने के कारण की जांच कर रहे हैं।


बताते चलें, प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि यह वस्तु संभवतः रोशनी करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली गोला सामग्री हो सकती है। परंतु इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

image

Published on:

21 Oct 2025 04:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दिवाली की रात जैसलमेर में धमाका, भारत-पाक सीमा पर कारखाने में पैराशूट संग गिरी बमनुमा वस्तु, सेना कर रही जांच

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

