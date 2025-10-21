Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: दिवाली पर निकाली पुराने झगड़े की रंजिश, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 18 साल के युवक पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर

करीब एक महीने पहले कुछ युवकों के साथ उसका गाड़ी से कट निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते दीपावली की रात को वे युवक अपने साथियों के साथ आए और अचानक उस पर हमला बोल दिया।

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

घायल कबीर (फोटो: पत्रिका)

दीपावली की रात कोटा शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह वारदात सेवन वंडर्स के पास हुई जहां करीब एक दर्जन बदमाशों ने 18 साल के कबीर पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। दीपावली की खुशियां देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गईं।

पुराने झगड़े की रंजिश बनी वजह

घायल कबीर ने बताया कि करीब एक महीने पहले कुछ युवकों के साथ उसका गाड़ी से कट निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते दीपावली की रात को वे युवक अपने साथियों के साथ आए और अचानक उस पर हमला बोल दिया। कबीर ने बताया कि 'करीब 12 से ज्यादा लोग आए और बिना कुछ बोले मुझ पर चाकू से वार करने लगे।'

घायल कबीर की हालत गंभीर

स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर कबीर को बचाया और तुरंत एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि युवक के शरीर पर कई गहरे घाव हैं और हालत गंभीर है। परिजनों ने बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

21 Oct 2025 03:55 pm

Kota: दिवाली पर निकाली पुराने झगड़े की रंजिश, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 18 साल के युवक पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर

