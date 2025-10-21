Kota: दिवाली पर निकाली पुराने झगड़े की रंजिश, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 18 साल के युवक पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर

घायल कबीर ने बताया कि करीब एक महीने पहले कुछ युवकों के साथ उसका गाड़ी से कट निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते दीपावली की रात को वे युवक अपने साथियों के साथ आए और अचानक उस पर हमला बोल दिया। कबीर ने बताया कि 'करीब 12 से ज्यादा लोग आए और बिना कुछ बोले मुझ पर चाकू से वार करने लगे।'