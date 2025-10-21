मातम में बदली त्योहार की खुशियां, पाली में 39 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, मां से मिलने आया था बेटा

पुलिस जीप- फाइल फोटो पत्रिका
पाली। दीपावली की खुशियों के बीच पाली जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 39 वर्षीय युवक ने त्योहार की रात फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है।
सदर थाना पुलिस के मुताबिक, यह घटना पड़ासला खुर्द गांव की है। सोमवार देर शाम कैलाश (39) पुत्र बाबूलाल अपने घर में फंदे से लटका मिला। परिवार के लोगों ने उसे देखकर शोर मचाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार मृतक कैलाश बालोतरा में अपने ससुराल में रहकर मजदूरी करता था। दीपावली के मौके पर वह अपनी मां से मिलने गांव आया था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सबको सदमे में डाल दिया। परिजनों ने बताया कि कैलाश पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। दीपावली की रात वह घर के एक कमरे में चला गया और उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को बांगड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और मंगलवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
