मातम में बदली त्योहार की खुशियां, पाली में 39 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, मां से मिलने आया था बेटा

जानकारी के अनुसार मृतक कैलाश बालोतरा में अपने ससुराल में रहकर मजदूरी करता था। दीपावली के मौके पर वह अपनी मां से मिलने गांव आया था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सबको सदमे में डाल दिया। परिजनों ने बताया कि कैलाश पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। दीपावली की रात वह घर के एक कमरे में चला गया और उसका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को बांगड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और मंगलवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।