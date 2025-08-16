जैसलमेर के रामदेवरा में मानवता शर्मसार, 2 घंटे की बच्ची को प्लॉट में फेंका, राहगीर ने सुनी सिसकियां तो बची जिंदगी



पास के दुकानदार मनोज वानर ने बताया कि संभावना जताई जा रही है कि किसी महिला श्रद्धालु ने रात में बच्ची को यहां छोड़ दिया होगा। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को किसने और क्यों यहां छोड़ा।